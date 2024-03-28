В Мариинском театре проведут спецпоказ «Спартака» к 25-летию Юрия Смекалова на сцене

Специальный показ балета «Спартак» Хачатуряна пройдет в Мариинском театре в честь 25-летию творческой деятельности танцовщика, солиста балетной труппы Юрия Смекалова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





В Мариинском театре уточнили, что спектакль нечасто появляется в афише. Юрий Смекалов 4 апреля выйдет на сцену в титульной партии.





«Я станцевал всех петербургских Спартаков: Георгий Ковтун поставил этот балет на меня в 2008 году, в 2009-м я выходил в постановке Леонида Якобсона в редакции Юрия Петухова, а еще через год, в 2010-м, спектакль в хореографии Леонида Якобсона был восстановлен в Мариинском театре», — поделился артист.





В главных партиях выйдут Виктория Терешкина, Оксана Скорик, Константин Зверев и Сослан Кулаев.





За годы творческой деятельности Смекалова в его репертуар вошло полсотни партий не только в спектаклях классического наследия, но и в балетах XX века, а также в современных постановках. Сегодня артист является и хореографом. В его постановке на сцене Мариинского регулярно идут «Медный всадник» Глиэра и «Пахита» Дельдевеза.









Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра