Гарик Сукачев отменил концерты в нескольких российских городах

Концерт Гарика Сукачева в Челябинске 27 мая не состоится. Такую информацию подтвердил сам музыкант на своем официальном сайте.





В сообщении отмечается, что выступления Сукачева отменяются также в Ижевске и Казани.





«Мы пытались сделать все, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организатор наших концертов ООО «Бэст Ивэнтс Раша» сделал невозможным наше выступление», — говорится на сайте артиста.





Организатор, уточнили на портале, не выполнил ряд важных условий для проведения концертов на высоком уровне качества звука, света и комфорта зрителей. В этой связи музыканты решили прекратить сотрудничество с компаниями. Концерты в Самаре, Ульяновске и Челябинске также не состоятся. Авторы публикации на сайте принесли извинения за сложившуюся ситуацию.









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