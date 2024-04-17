Гарик Сукачев отменил концерты в нескольких российских городах

17.04.2024
Концерт Гарика Сукачева в Челябинске 27 мая не состоится. Такую информацию подтвердил сам музыкант на своем официальном сайте.
В сообщении отмечается, что выступления Сукачева отменяются также в Ижевске и Казани.
«Мы пытались сделать все, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организатор наших концертов ООО «Бэст Ивэнтс Раша» сделал невозможным наше выступление», — говорится на сайте артиста.
Организатор, уточнили на портале, не выполнил ряд важных условий для проведения концертов на высоком уровне качества звука, света и комфорта зрителей. В этой связи музыканты решили прекратить сотрудничество с компаниями. Концерты в Самаре, Ульяновске и Челябинске также не состоятся. Авторы публикации на сайте принесли извинения за сложившуюся ситуацию.
Фото: Pixabay.com