Пушкинский и Политехнический музеи открыли детский центр в ДНР

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) и Политехнический музей открыли детский центр в Донецке. Об этом информирует Минкультуры России.





Детский центр в ДНР появился в Донецком республиканском художественном музее. Политехнический музей передал учреждению современное оборудование. ГМИИ имени Пушкина, в свою очередь, пожертвовал книги и методические материалы от своего детского центра «Мусейон».





«Они помогут ребятам продолжить знакомиться с коллекцией Пушкинского музея, памятниками культуры через репродукции и видеоролики», — говорится в Telegram-канале ведомства.





Сотрудники ГМИИ провели мастер-класс для детей и передали подарки в рамках открытия. Также они вручили коллегам из центра репродукции картин и постеры по мотивам коллекции музея, которые украсят новое пространство.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал