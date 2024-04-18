Комедия «Бриллиантовая рука» выйдет в кинотеатрах

Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» выйдет на больших экранах.



Картина будет представлена 25 апреля в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция», передает медиахолдинг «Цифровое телевидение».



Отмечается, что спустя 55 лет после создания картина неизменно собирает большое количество людей у телевизора.



«Теперь мы приглашаем аудиторию насладиться этим шедевром советского кинематографа на большом экране в улучшенном изображении и звуке и ощутить атмосферу 1960-х, когда комедия впервые вышла в прокат», — говорится в сообщении.



Показ картины будет приурочен к 100-летию киноконцерна «Мосфильм». Прокат осуществляет дистрибьюторская компания МВК.



Отмечается, что советская комедия была покадрово восстановлена мастерами лаборатории «Мосфильма», фильм воссоздан в формате 4K.



В компании отметили, что выбор фильма был неслучаен, а обусловлен результатами опроса аудитории. «Бриллиантовая рука» оказался в числе лидеров.









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