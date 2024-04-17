В Пскове представили выставку с эскизами декораций к спектаклям по Пушкину

Посвященная произведения Александра Пушкина и созданным на их основе театральным постановкам выставка открылась в Пскове. Об этом журналистам рассказала гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.





Проект реализуется совместно с Бахрушинским музеем при поддержке Минкультуры России. На выставке представлен эскизы декораций и портреты артистов более чем за 200 последних лет. Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения поэта.





«Уникальность экспозиции в том, что на выставке представлены эскизы декораций, портреты артистов, зарисовки и макеты спектаклей, поставленных по произведениям самого Пушкина на сценах драматических и музыкальных театров более, чем за два столетия», — уточнила Мельникова в беседе с ТАСС





Бахрушинский музей представил новую выставку во Дворе Постникова – в старинных купеческих палатах XVII века под названием «Пушкин и театр». Зрители смогут ознакомиться с работами выдающихся русских сценографов: Головина, Коровина, Врубеля, Бенуа, Левенталя.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва