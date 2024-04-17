В шести городах России пройдут благотворительные концерты «Культура в помощь Донбассу»

Благотворительные концерты проекта народного артиста РФ Андрея Соколова «Культура в помощь Донбассу» пройдут в шести российских городах. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин.





Собранные средства от продажи билетов на концерты отправятся на поддержку участников СВО. Мероприятия состоятся в период с 19 апреля по 13 июня.





По словам Соколова, проект был создан два года назад. «Культура в помощь Донбассу» объединила неравнодушных людей разных профессий. Полгода назад, отметил артист, проект получил государственный грант.





«В проекте присутствует патриотическая тема, но я не скажу, что все песни, произведения и композиции на эту тему. Людям важно тепло домашнего дома», — отметил Соколов.





Батурин пояснил, что важно «собрать определенную сумму для поддержки армии», чтобы отправить гуманитарный груз. Благотворительные концерты пройдут в Брянске, Калуге, Химках и других городах.









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