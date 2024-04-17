В Калуге прошел V Международный кинофестиваль «Циолковский»

Пятый Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» завершился в Калуге. Церемония закрытия форума прошла в большом атриуме Музея истории космонавтики 16 апреля.





Ведущими мероприятия стали заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко. Глава Калужской области Владислав Шапша открыл церемонию. Приз губернатора отошел режиссеру Ларисе Смирновой за документальную картину о первой женщине-космонавте «Валентина Терешкова. Огонь души моей».





Президент кинофестиваля, народный артист России Игорь Угольников получил от главы региона медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» второй степени. Приз президента МКФ достался артисту Алексею Банькову, герою фильма «Космический эффект».





Лучшим полнометражным игровым фильмом признали индийскую ленту «Ракетчик». В номинации «Лучшее игровое короткометражное кино» победили режиссер «И жили они счастливо» Алина Бородина, исполнители главных ролей Дана Агишева и Олег Масленников.





Спецпризы достались короткометражным игровым картинам «Неофициальная космическая миссия» (Китай), «Тяжелая утрата» (Гватемала), «Возрожденная жизнь» (Венесуэла).









Фото: Pixabay.com