В Краснодаре завершился фестиваль-конкурс любительских театров

Фестиваль-конкурс любительских театров прошел в Краснодаре на сцене Пашковского городского Дома культуры. 276 человек из 21 любительского театра представили свое мастерство и профессионализм перед жюри.





Судьями стали: заслуженный работник культуры Краснодарского края, член Краснодарского регионального отделения СТД России, режиссер и педагог Валерий Опитц, режиссер, кандидат культурологии, завкафедрой театрального искусства, член Союза театральных деятелей РФ, худрук театра «Шардам» Максим Журков. В состав жюри также вошла заслуженная артистка Краснодарского края, актриса академического театра имени Горького, театра «Один театр», старший преподаватель сценической речи КГИК Евгения Белова.





Участниками фестиваля стали 276 человек из 21 любительского коллектива Краснодара, Ставрополя, Крымска и Адыгеи. Приз за «Лучшую женскую роль» достался Марии Коряк (театр-студия «Лестница»), награду за «Лучшую мужскую роль» забрал Матвей Казаков – ученик Центра детского творчества и искусств «Овация». В качестве «Лучшего дуэта» признали тандем Юлии Федоровой и Алисы Оноприенко, которые представляли образцовый художественный коллектив театральной студии «Созвучие» Пашковского городского ДК.









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