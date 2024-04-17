Режиссер Хаяо Миядзаки вошел в топ-100 самых влиятельных людей года по версии Time

Японский режиссер Хаяо Миядзаки попал в список 100 самых влиятельных людей 2024 года. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Time.





В списке также оказались британская певица косовского происхождения Дуа Липа, актер Дев Патель, Кайли Миноуг и другие. Компанию им составил палестинский фотожурналист Мотаз Азайза. Почти четыре месяца он документировал жизнь в Газе после эскалации палестино-израильского конфликта.





Также в список вошли американский рэпер 21 Savage, нигерийский музыкант Burna Boy и кинорежиссер София Коппола. В топ-100 влиятельных людей издание включило канадского актера Эллиота Пейджа, актеров Колмана Доминго и Майкла Джея Фокса, нидерландского автогонщика Макса Ферстаппена.









Фото: YouTube