В Петербурге прошла пресс-конференция в преддверии кинофестиваля «Море зовет»

Посвященная Международному кинофестивалю морских и приключенческих фильмов «Море зовет» пресс-конференция прошла в медиацентре «Культура Петербурга». Смотр начнется 19 апреля.





Участники из 12 стран прислали на конкурс около 80 документальных фильмов, которые освещают морские и приключенческие темы. Жюри выбрало 25 кинолент из России, Италии, Франции, Австралии и США.





На пресс-конференции выступили ответственный секретарь Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова, организатор фестиваля Павел Апрелев, шеф-редактор фестиваля Анна Апрелева, президент фонда «Морское образование» Анатолий Константинов. Вступительное слово произнесла замдиректора Института культурных программ Ирина Кизилова.





В этом году фестиваль пройдет в 25-й раз. Одной из задач организаторы обозначили воспитание подрастающего поколения и популяризацию морских профессий.









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