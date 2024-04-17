Театр «У Моста» вернулся в Пермь после трехнедельных гастролей

Пермский театр «У Моста» вернулся домой после трехнедельных гастролей. Выступления коллектива начались в Москве.





«У Моста» сыграл три спектакля на сцене театра имени Гоголя. Речь идет о постановках «Женитьба. Фантасмагория», «Мачеха Саманишвили» и «Головлевы». После этого театр отправился в турне по Белоруссии с легендарным «Вием».





Спектакль «Женитьба. Фантасмагория» получил гран-при на фестивале «М.@rt.контакт» в Могилеве и «Золотую маску». Постановку признали лучшей на форуме.





26 марта прошел показ спектакля «Вий» на полях фестиваля. В рамках торжественного закрытия форума режиссер Сергей Федотов трижды поднялся на сцену за наградами. Постановщик получил дипломы лауреата «За режиссерское мастерство», «За яркий актерский ансамбль» в «Вие» и гран-при за «Женитьбу».





После этого коллектив отправился в Гомель, Брест и Минск. Здесь зрители увидели «Вия». Следующая остановка состоялась в Кабардино-Балкарии в Нальчике. Здесь же в Музыкальном театре прозвучала знаменитая рок-опера «Юнона и Авось». Позднее на сцене Балкарской драмы артисты «У моста» представил «Зверя».









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