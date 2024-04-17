Начались съемки криминальной драмы «Чужие деньги»

Онлайн-кинотеатр «Иви» и продюсерская компания Team Films приступили к съемкам сериала «Чужие деньги» по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых.





Криминальная драма расскажет о мужчине, которому предстоит стать двойником убитого крипто-афериста. Герой займет чужое место в просторной квартире, на встречах и в отношениях с девушкой покойного. Мужчина должен будет с нуля освоить навыки мошенника.





В сериале сыграют Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин и другие. Режиссер – Игорь Твердохлебов. Продюсером выступит Теймур Джафаров.





Также известна дата релиза криминальной драмы. Сериал выйдет на «Иви» в 2025 году.









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