В Петербурге и Луганске пройдет III Международный фестиваль фортепианных дуэтов

В Санкт-Петербурге и Луганске пройдет III Международный фестиваль фортепианных дуэтов «Диалоги невских берегов».



Соучредителями фестиваля выступают Союз композиторов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское объединение фортепианных дуэтов, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.



Участие в фестивале примут фортепианные дуэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Луганска, Петрозаводска, Тихвина, а также из Китая, Южной Кореи, Армении.



Открытие фестиваля пройдет в Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского.



В программе широко отображено главное событие сезона — 220-летие со дня рождения М.И. Глинки. На фестивале также пройдет показ первого биографического игрового фильма «Глинка» режиссера Лео Арнштама.



В концертных программах вместе с профессиональными музыкантами будут участвовать учащиеся музыкальных школ, студенты профильных вузов. Фортепианные дуэты выступят в содружестве с инструментальными ансамблями, вокалистами, хоровыми коллективами.









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