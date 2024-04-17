В Петербурге открылась ярмарка современного искусства Port Art Fair

Ярмарка современного искусства Port Art Fair открылась в петербургском Севкабель Порту. Подробности «Культуре» рассказала куратор мероприятия Анна Заведий.





Ярмарка вместила в себя разные имена, техники и направления 55 независимых художников. Личным отбором авторов куратором стала галерея PAF, внутри которой расположен магазин. Всего участниками стали 72 художников, галерей и объединений.





Пространство разделено на секции, где представлены региональные начинающие и профессиональные художники. Здесь собраны работы, как участников прошлой ярмарки, так и дебютанты. На полях Port Art Fair состоятся несколько премьер новых авторов.





Одним из самых дорогих экспонатов стала кольчуга Полины Уваровой – сложное ручное исполнение. Работа оценивается в сумму около 450 тысяч рублей.

Тенденцией 2024 года стало ДПИ. Зрители могут увидеть ковры, бисер, пластилин, металл, стекло, которые, по словам куратора, собраны здесь в огромном объеме. Анна Заведий также обратила внимание на «инфантилизацию искусства».





«Мы живем в страшное время. Мне кажется, очень много публичной проработки страхов и волнений, которые выливаются в личные сюжеты. <…> Где еще, если не в искусстве, об этом говорить?» — сказала собеседница «Культуры».





Один из первых стендов на пути зрителя – работы Александра Шамеева. Виолончелист и дирижер представляет работы из выжженного дерева. Музыкант признался, что решил сменить рутинность театральной работы. Произведения художника отражают внутреннее состояние дихотомии, некое, по его словам, то, что невозможно выразить. Однако автор демонстрирует это через огонь.









Фото: Пресс-служба Севкабель Порт