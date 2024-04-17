Мистер Мелвин впервые выступит на джазовом концерте в Астрахани

Афро-карибский джазовый вокалист из Парижа Мелвин Трэвис (Мистер Мелвин) впервые выйдет на сцену в Астрахани для выступления на джазовом концерте в филармонии. Об этом рассказали в пресс-службе минкультуры региона.





В Астраханской филармонии 30 апреля отметят Международный день джаза большим концертом.





«В нем примет участие выдающийся афро-карибский джазовый вокалист из Парижа Мелвин Трэвис», — говорится в сообщении.





В пресс-службе отметили, что вокалист в 2024 году совершит большое гастрольное турне по городам Сибири и Дальнего Востока. Также мировая звезда джаза посетит два южных российских города. В Астрахань певец отправится из Абакана, после чего поедет в Ростов-на-Дону.









Фото: YouTube