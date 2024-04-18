На фестивале Юрия Башмета в Красноярске выступят Евгений Миронов и Сергей Гармаш

В Красноярском крае пройдет IV Музыкальный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, передает пресс-служба учреждения.



Концерты фестиваля пройдут с 25 по 28 мая. Откроет мероприятие музыкально-литературное действо «Шекспир. Шостакович. Гамлет» по пьесе Шекспира. Музыку исполнит Красноярский академический симфонический оркестр впервые под управлением Юрия Башмета. Отмечается, что спектакль стал пятой совместной работой дирижера Юрия Башмета, актера Евгения Миронова и режиссера Марины Брусникиной.



«В концертном варианте невозможно прочитать или сыграть всю пьесу, если я что-то не договариваю, то за меня договаривает музыка, и наоборот. Сочетание музыки и слова, я надеюсь, даст некий эффект, который не происходит ни в кино, ни в драматическом спектакле — возможность с одной стороны объемно, а с другой сконцентрировано показать трагизм всей этой истории. В таком сжатом музыкально-поэтическом рассказе для меня как артиста стоит непростая задача: коснуться каждого из персонажей, войти на некоторое время в образ, тут же выйти и войти в другой, при этом находясь в партнерстве с гениальной музыкой Шостаковича», — приводит пресс-служба слова народного артиста России Евгений Миронов.



Участие в фестивале также неизменно примет камерный ансамбль «Солисты Москвы». Коллектив исполнит «Времена года» Вивальди и «Воспоминание о Флоренции» Чайковского.



В завершение фестиваля на сцене Большого зала филармонии ансамбль «Солисты Москвы» исполнят произведения Баха, Стравинского, Шостаковича. Во втором отделении будет представлен стихотворный труд преподобного старца Серафима Вырицкого «От Меня это было» с музыкой Петра Корягина. Участником вечера станет народный артист РФ Сергей Гармаш.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии