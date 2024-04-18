«Союз 24 февраля» опубликовал открытое письмо Мишустину

Патриотическое литературное движение «Союз 24 февраля» опубликовало открытое письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, а также спикеру Государственной думы Вячеславу Володину.



В документе российские литераторы настаивают на переводе книжной индустрии и литературы из ведения Минцифры России в Министерство культуры.



«Литература — это источник смысла, создающего фундамент отечественной цивилизации. Культура, оторванная от своей литературной основы, утрачивает смысловую глубину. Поэтому ведомственная изоляция литературы от остальной культуры не позволяет государству вести полноценную осмысленную культурную политику в интересах будущего страны, при этом управление культурой неизбежно сводится к формальным бессодержательным показателям», — говорится в открытом письме «Союза 24 февраля».





Напомним, что в «Союз 24 февраля» вошли несколько десятков российских литераторов патриотических взглядов. В их числе Павел Крусанов, Вадим Левенталь, Даниэль Орлов, Анна Долгарева, Герман Садулаев, Игорь Караулов и другие.