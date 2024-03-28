Бондарчук сравнил фильм «Сто лет тому вперед» по Булычеву с западными образцами фантастики

Фантастический фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименного произведения Кира Булычева не цитирует западные образцы этого жанра. Об этом высказался продюсер ленты Федор Бондарчук в рамках Дня кинокомпании «Централ партнершип» в кинотеатре «Октябрь».





По его словам, в основе «Сто лет тому вперед» лежит наследие российской культуры. Фильм может положить начало новому этапу развития российского кино.





«Фильм стоит на крепких и мощных плечах российских режиссеров и российской культуры подобного жанра. Картина, которую мы сегодня представляем, это главная картина наших студий», — подчеркнул Бондарчук.





Продюсер выразил надежду, что «Сто лет тому вперед» назовут главным фильмом 2024 года.





В ленте режиссера Александра Андрющенко снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов, а также Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн в роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова. Федор Бондарчук подарил голос роботу Вертеру. Фильм выйдет в широкий прокат 18 апреля.









Фото: YouTube