Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№ пройдет с 4 по 7 апреля в московском комплексе «Гостиный Двор». Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.





На ярмарке крупные и малые издательства, книготорговые предприятия и культурные институции предложат посетителям лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы разных жанров.





«Наиболее яркие новинки, по давней традиции ярмарки, будут представлены на экспозиции в виде топ-листов, которых в этом году будет четыре – «Взрослая литература», «Детская литература», «Комиксы» и «Особое детство»», — говорится в сообщении пресс-службы ярмарки.





Важным дополнением к стендам участников будет специальная площадка для книжной распродажи «Бук-сток», которая впервые появилась на ярмарке в 2023 году.





С 4 по 7 апреля пройдет более 300 мероприятий. В программе ярмарки – презентации книжных новинок, творческие встречи с авторами, лекции, круглые столы, панельные дискуссии об актуальных вопросах книгоиздания и многое другое.









Фото: Пресс-служба ярмарки Non/fictio№