Около 64 тысяч человек посетили экспозицию музея «Юные защитники Родины» в Курске

Около 64 тысяч человек ознакомились с обновленной экспозицией единственного в России музея, посвященного подвигу детей в Великую Отечественную войну. Об этом сообщила министр культуры Курской области Юлия Политыкина.





Экспозиция открылась 1 июня 2022 года. Посетителям представлены личные вещи, фотографии и дневники детей военного времени. Обновленная экспозиция работает в Курской областной библиотеке имени Асеева.





«Музей сейчас не только культурная туристическая точка, это самое посещаемое место. 64 тыс. человек посетили с открытия», — сказала Политыкина на презентации книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет» 28 марта в Музее военной формы Российского военно-исторического общества.





Рукопись рассказывает о боевых делах юных летчиков, артиллеристов, танкистов, партизан и подпольщиков, юнг боевых кораблей, медработников, сынов полков, которые вместе со взрослыми сражались против немецко-фашистских захватчиков.









Фото: YouTube