В Югре снимут фильм о жизни композитора Рахманинова

Съемки фильма-биографии о композиторе, пианисте и дирижере Сергее Рахманинове пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе. Подробности рассказал генпродюсер, сооснователь кинокомпании KD Studios Евгений Мелентьев.





Съемки пройдут в 2025 году. Авторы проекта намерены помочь широкой общественности узнать нюансы в судьбе известного деятеля отечественной культуры, поделился с ТАСС Мелентьев. Премьера может состояться в 2026 году на Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, а также в российском и зарубежном прокате.





«Мы были в шоке, когда затевали проект. Оказывается, многие школьники и взрослые практически не слышали о Сергее Васильевиче, а те, кто хоть немного о нем в курсе, зачастую могут лишь сказать, что это великий русский композитор, но не знают деталей его жизни», — сказал собеседник агентства.





По его словам, поэтому решили создать такой фильм. Человек настолько был связан с Россией и не представлял себя вне ее, добавил Мелентьев.





Сейчас идет работа над сценарием. Съемки пройдут в Югре и Москве. В настоящий момент создатели определяют, кто займет режиссерское кресло. Мелентьев также пообещал «звездный состав» актеров.









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