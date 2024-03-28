Киношникам показали сервисы для управления правами на медиапродукт на всех этапах жизненного цикла

Представителям киноиндустрии представили сервисы для управления правами на медиапродукт на всех этапах жизненного цикла. Об этом сообщила пресс-служба IPEX.





Сессия «Управление авторскими правами в цифровом мире: вызовы для киноиндустрии» состоялась на полях 20-й международной выставки оборудования для медиапроизводства CPS-2024. Профессиональное сообщество познакомилось с инструментами, которые позволяют максимально эффективно работать с правами на видеоконтент в цифровой среде.





«Hypergraph.Кино» — это модульная система, способная переварить любой объем каталогов и данных», — привели в пресс-службе слова гендиректора сервиса n’RIS Николая Турубара.





Эксперт уточнил, что берется объект, помещается в защищенную ячейку, шифруется. Данные о нем записывают в общественно-государственной блокчейн-инфраструктуре РЦИС.РФ. Система выдает свидетельство о депонировании.





После фиксирования интеллектуальных прав можно монетизировать контент с помощью маркетплейса для покупки и продажи прав на творческий продукт IPEX. Николай Турубар также рассказал о сервисе «Антипиратство».





Сервис SonicScout помогает мониторить контент в режиме реального времени. Руководитель проекта Евгений Хильченко отметил, что инструмент полезен правообладателям, компаниям, которые стремятся защищать свои бренды и отслеживать их упоминания в СМИ и блогосфере.









Фото: Пресс-служба IPEX