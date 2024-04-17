Гитарист Андрей Звонков покинул состав группы «Би-2»

Гитарист Андрей Звонков расстался с группой «Би-2». Об этом музыкальный коллектив сообщил в Telegram-канале.





Участники рок-группы напомнили, что Звонков был бессменным гитаристом «Би-2» с 2006 года. Коллеги выразили музыканту благодарность за время совместного творчества, сотни концертов и записей, а также за все, что было на сцене и за ее пределами.





«За весь этот рок-н-ролл, который мы прошли плечом к плечу», — говорится в публикации.





Музыканты сочли уход Звонкова «очень грустной новостью», а также пожелали ему удачи на выбранном пути.





Ранее вокалист группы Лева (Егор Бортник, внесен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента) посетовал на финансовые трудности после отъезда из России. Музыкант поделился, что группа съездила в пробный тур по США и Европе для понимания механизма работы индустрии за рубежом.









Фото: YouTube