Стали известны сроки подачи заявок на участие в фестивале «Музыкальное сердце театра»

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» в этом году пройдет в Самаре и Тольятти, заявки можно подать до конца весны. Об этом сообщила его пресс-служба.





Фестиваль начнется 15 ноября. Прием заявок осуществляется до 31 мая. Отбор в основную конкурсную программу могут пройти современные музыкальные спектакли, премьеры которых прошли с 1 сентября 2022 по 10 июня 2024 года. Участников ждет два этапа экспертного отбора. В этом году также появится новая номинация «Лучший спектакль малой формы».





В рамках события пройдут показы лучших российских музыкальных спектаклей, деловая программа, специальный блок постановок с участием юных актеров и торжественная церемония награждения победителей премии.





«Также традиционно будет организована Лаборатория — отбор новых авторских театральных проектов, не имеющих ранее сценического воплощения, и питчинг эскизов новых произведений», — говорится в сообщении.





Проект реализуется при поддержке Минкультуры России, правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ. Фестиваль является участником грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.









Фото: Пресс-служба фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра»