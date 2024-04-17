В Академии «Меганом» сформировали Молодежное сообщество театральных деятелей России

Новое Молодежное сообщество театральных деятелей сформировали в Академии творческих индустрий «Меганом». Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера «Таврида».





Молодые российские директора театров, художественные руководители, режиссеры, театральные менеджеры и актеры представили проекты и инициативы нового Молодежного сообщества театральных деятелей. Функционировать объединение будет в партнерстве с СТД России. Председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук Московского театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков в заключительный день программы обратился к молодым коллегам с напутствием.





«Я рад, что такое количество молодых, активных и увлеченных людей со всей страны собралось в Академии «Меганом». Уверен, что это пространство дало вам дополнительный импульс и вдохновение. Ваша встреча станет отправной точкой для создания Молодежного сообщества театральных деятелей. Мой учитель, Олег Табаков, любил повторять, что «смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается». Великое наследие нашей страны нужно не только сохранять, но и приумножать! И делать это предстоит вам. Вы и есть будущее!» — сказал он.





Посвященная моделированию сообщества образовательная программа прошла с 10 по 16 апреля в Академии «Меганом». Участники работали над созданием прикладных решений для развития российской театральной сферы, которые отвечают на современные запросы профильной индустрии с учетом традиций и опыта поколений.









Фото: Пресс-служба арт-кластера «Таврида»