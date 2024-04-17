В Екатеринбурге открылась выставка о нескольких поколениях героев Урала

Выставка художника-баталиста Василия Заплатина-Верхотурского начала работать в музее Управления ФСБ по Центральному военному округу в Екатеринбурге. Проект посвящен уральцам, которые верно и честно служили стране.





На выставке представлены работы маслом с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны, героев России 1990-х, участников СВО. Художник лично знакомился с героями.





«Приходил к ним домой, они мне рассказывали, как воевали, чем занимались потом. Удивительные люди», — поделился автор.





Сам художник родился на Урале в Верхотурье. Город носит неофициальный статус духовной столицы региона.





Работы художника пробудут в музее месяц. Затем полотна вернутся в Екатеринбургский кадетский корпус.









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