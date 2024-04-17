Министр культуры России Ольга Любимова посетила филиал Третьяковской галереи в Калининграде. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова и министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак осмотрели здание музея, которое входит в состав культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский.





«На первом этаже для гостей будут работать книжная гостиная, современный киноконцертный зал, кафе и сувенирные магазины. На втором — выставочные залы и творческие мастерские», — написала министр.





Постоянной экспозицией будет Зал истории Третьяковской галереи. Здесь посетителям расскажут о пути учреждения – от небольшого здания в Толмачах до главного музея национального искусства.





Филиал скоро начнет работу. По словам Ольги Любимовой, он станет потрясающим местом для досуга жителей и гостей Калининграда.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой