Умер советский и российский актер Виктор Степанов

Сценаристом выступили Сергей и Дмитрий Минаевы.
Артиста не стало в 77 лет.
Министр культуры России осмотрела здание музея, входящего в состав культурно-образовательного компле...
Председатель СТД России Владимир Машков выразил уверенность в том, что пространство дало театральным...
Фестиваль пройдет с 15 по 25 ноября в Самаре и Тольятти.
Сценаристом выступили Сергей и Дмитрий Минаевы.
Артиста не стало в 77 лет.
Министр культуры России осмотрела здание музея, входящего в состав культурно-образовательного компле...
Председатель СТД России Владимир Машков выразил уверенность в том, что пространство дало театральным...
Фестиваль пройдет с 15 по 25 ноября в Самаре и Тольятти.
Участники группы назвали уход музыканта «очень грустной новостью».
Проект начал работать в музее Управления ФСБ по Центральному военному округу.
Показ состоится 19 апреля.
Министр культуры, спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой и глава региона Антон Алиханов ...
Впервые в едином пространстве выставки представлены солдатская сума XVIII века и расческа, сделанная...
Выставка стала рекордной по числу представленных работ за последние девять лет.
Концерты коллектива прошли 16 и 17 апреля в Оренбургской областной филармонии.
Проект начнет работу 19 апреля в музее изобразительных искусств имени Машкова.
О том, кто займет место Чистяковой-Ионовой, на данный момент неизвестно.
Мероприятие проходит в Светлогорске с 17 по 19 апреля.
На Украине предъявлено обвинение народному артисту РФ.
Музей в настоящее время ведет проектирование будущего фондохранилища.
К своей роли в сериале вернется заслуженный артист России Андрей Чубченко.
В экспозицию войдут предметы из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Государственного ...
Показы в рамках фестиваля пройдут с 20 по 26 апреля в кинотеатре «Поклонка» при музее.
17.04.2024