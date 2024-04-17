Умер советский и российский актер Виктор Степанов

Советский и российский актер Виктор Степанов ушел из жизни в Москве. Смерть наступила 14 апреля.





Артисту было 77 лет. По данным Regnum, он скончался в квартире на улице Дорожная в окружении родственников.





Виктор Степанов родился 1 декабря в 1946 году. В 1959-м актер сыграл одну из главных ролей в драме режиссера Бориса Долина «Верные сердца». Съемки картины проходили в Ялте.





Фильм остался единственным для юного актера. Позднее Виктор Степанов работал в российской самолетостроительной корпорации.









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