В Москве пройдут показы музыкальной драмы «Le prince André. Князь Андрей Болконский»

Музыкальную драму Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский» покажут на сцене театра «Градский холл» 25 апреля и 24 мая. Об этом сообщила его пресс-служба.





Спектакль рассказывает историю князя Андрея Болконского, одного из главных героев произведения Льва Толстого. Либретто основано на оригинальных текстах романа «Война и мир». Также в спектакле звучат документальные исторические строки, такие как обращения императора Александра I, письма, дневники и мемуары Наполеона Бонапарта.





«Линия жизни Андрея Болконского, который у Толстого в романе совсем молодой человек, его искания смысла в жизни, настоящая и трагическая любовь к Наташе Ростовой, героическая гибель на войне и в финале приход к Богу... это показалось мне настолько важным, что я сделал Князя Андрея главным героем моей музыкальной драмы», — делится композитор Алексей Рыбников.





Спектакль сочетает в себе разные жанры – от рэпа до рока и мелодекламации. Артисты исполняют арии на русском и французском языках.





На сцену выйдут популярные актеры театра и кино, а также участники проекта «Голос» на Первом канале и другие артисты. Художником по костюмам выступила Александра Баранова. Балетмейстер – Жанна Шмакова. Срежиссировал спектакль Александр Рыхлов. Павел Щелканов работал над видеоинсталляциями, тексты Гимна и арии Наполеона написала Татьяна Кадышевская-Рыбникова. Музыкальным продюсером выступил Дмитрий Рыбников.









Фото: Пресс-служба театра «Градский холл»