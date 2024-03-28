Ушел из жизни историк джаза Владимир Фейертаг

Историк джаза, заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг ушел из жизни в 92 года. Об этом журналистам сообщил худрук Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, народный артист России Давид Голощекин.





Музыковед умер в Санкт-Петербурге. Давид Голощекин в беседе с ТАСС назвал Фейертага легендой.





«Это невосполнимая утрата для меня лично и всего джазового мира», — сказал собеседник агентства.





Владимир Фейертаг вошел в историю как крупнейший и самый авторитетный в России историк и популяризатор джаза. Музыковед преподавал историю джазовой и популярной музыки в Ленинградском музыкальном училище с 1976-го. С 1978 по 1992 год Фейертаг был художественным руководителем и ведущим ленинградского джазового фестиваля «Осенние ритмы». В 1990-м он создал Ассоциацию джазовых музыкантов и менеджеров «Интерджаз». Благодаря этому Фейертаг проводил ленинградские фестивали «Открытая музыка», организовывал мероприятия в других городах и отдельные концерты зарубежных исполнителей. В конце 80-х и 90-х выступал с лекциями о джазе в Германии. В 1990-е музыковед стал менеджером, организовывал гастрольные поездки в Европу и США отечественным исполнителям.









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