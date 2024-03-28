В Берлине открылась выставка к 220-летию со дня рождения Михаила Глинки

Выставка «Первая русская опера» и экспозиция «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия» Российского национального музея музыки открылись в Русском доме в Берлине. Проект приурочен к 220-летию со дня рождения великого композитора.





По данным ТАСС , выставки будут работать до 31 июня. Русский дом и Берлинское общество имени Глинки подготовили экспозиции, благодаря которым посетители узнают факты из жизни и творчества композитора, увидят различные предметы XIX и XX веков, включая нотные книги, программки и архивные фотографии. Артефакты позволят зрителям погрузиться в атмосферу того времени, когда впервые прозвучала первая русская опера «Жизнь за царя».





Также на выставке представлены фрагменты видеозаписи оперы «Иван Сусанин» Астраханского государственного театра оперы и балета. Постановку представили на Соборной площади Астраханского кремля 3 сентября в 2023 году. Посетители увидят эскизы костюмов этой оперы, которые выполнила Татьяна Кондрычина.





Экспозицию «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия» подготовил Российский национальный музей музыки. Здесь представлены репродукции портретов композитора разных лет, его музыкальные рукописи, старинные нотные издания, а также литографии XIX века с видами городов, которые он посещал.









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