В ДНР начала работать программа «Пушкинская карта»

Всероссийская программа «Пушкинская карта» начала работать в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале рассказала зампред правительства региона Лариса Толстыкина.





Чиновница напомнила, что речь идет о карте номиналом 5 тысяч рублей, деньги на которую вносит государство.





«С ее помощью можно посещать театры, кинотеатры, музеи, филармонии и другие учреждения культуры, которые участвуют в программе», — уточнила Толстыкина.





Первым участником «Пушкинской карты» стала Донецкая государственная академическая филармония. Первые десять билетов участники приобрели на концерт «По страницам музфильма», который пройдет 30 марта.





Зампред добавила, что карта доступна жителям региона в виртуальном варианте. Участники программы смогут пользоваться ею на всей территории России. Получить карту могут граждане РФ от 14 до 22 лет включительно через приложение «Госуслуги Культура».









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