Русский музей присоединился к юбилейной выставке Алексея Боголюбова в Саратове

Выставка «Браво, Боголюбов!» открывается в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева 29 марта. Русский музей также участвует в юбилейном проекте.





В пресс-службе учреждения культуры отметили, что 29 марта исполнится 200 лет со дня рождения Алексея Боголюбова – выдающегося мастера отечественного искусства, баталиста, мариниста, пейзажиста, путешественника. Выставка объединит работы художника из собраний Саратовского художественного музея, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Серпуховского историко-художественного музея, Музея изобразительных искусств Татарстана, Башкирского художественного музея имени Нестерова, Нижегородского художественного музея.





Русский музей отправил на выставку десять произведений Боголюбова из своего собрания. Посетители увидят живописные работы 1850-1870-х, которые относятся к разным периодам творческого пути мастера.





В Русском музее отметили, что Боголюбов внес огромный вклад в развитие культуры Саратова. Именно он основал местное рисовальное училище. Также благодаря мастеру здесь появился Художественный музей имени Радищева, который стал первым общедоступным учреждением такого формата в России. Выставка будет работать до 15 сентября.









Фото: Пресс-служба Русского музея