Октябрь 2021

11 ноября будет отмечаться 200-летие Достоевского. Этой дате «Свой» и писатель Владимир Радзишевский посвятили эссе «Ловушка в поисках правды», где рассказывается о наименее известных широкому читателю обстоятельствах жизни гения, о том, как он чуть было не встал на путь революционера. «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма», — сокрушался автор «Бесов», а в показаниях Следственной комиссии о собирателе кружка он сообщил: «Меня всегда поражало много эксцентричности и странности в характере Петрашевского… Человек он вечно суетящийся и движущийся, вечно чем-нибудь занят»... Напрочь отвергнув в романе и социализм петрашевцев, и терроризм нечаевцев, свою писательскую задачу Достоевский мог считать выполненной. Однако революционный террор в России не только не затух, но разгорелся сильнее».В ноябре россияне будут чествовать еще одного прославленного юбиляра, исполнится 310 лет со дня рождения Михайло Ломоносова. «Ему выпала честь стать первым великим ученым среди тех, кто родился и творил в нашей стране, довелось познать Россию во всем ее многообразии — от крестьянской избы до императорского дворца, от рыбацких хижин и кабаков до церковных сводов Славяно-греко-латинской академии и вновь созданных университетов. Никто из его современников не изучил Родину так глубоко, подробно и всесторонне, как он, уроженец архангелогородской деревни», – отмечается в историческом очерке Евгения Тростина «Верный русскому уму».«На иконах Страшного Суда его всегда изображают с весами, как соизмеряющего добрые дела и грехи, но судья он не черствый, не бездушный, а милосердный — молит Господа о прощении согрешивших», – статья Валерия Шамбарова «Кто как Бог?» рассказывает об архангеле Михаиле, чей праздник (Михайлов день) вскоре будут отмечать христиане.Также в номере читайте о новой выставке Алексея Венецианова в Третьяковке, о государственных праздниках периода существования СССР, о переносе тела Сталина из мавзолея в 1961 году, об актере Спартаке Мишулине и другие материалы.