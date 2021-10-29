Октябрь 2021

29.10.2021
11 ноября будет отмечаться 200-летие Достоевского. Этой дате «Свой» и писатель Владимир Радзишевский посвятили эссе «Ловушка в поисках правды», где рассказывается о наименее известных широкому читателю обстоятельствах жизни гения, о том, как он чуть было не встал на путь революционера. «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма», — сокрушался автор «Бесов», а в показаниях Следственной комиссии о собирателе кружка он сообщил: «Меня всегда поражало много эксцентричности и странности в характере Петрашевского… Человек он вечно суетящийся и движущийся, вечно чем-нибудь занят»... Напрочь отвергнув в романе и социализм петрашевцев, и терроризм нечаевцев, свою писательскую задачу Достоевский мог считать выполненной. Однако революционный террор в России не только не затух, но разгорелся сильнее».
В ноябре россияне будут чествовать еще одного прославленного юбиляра, исполнится 310 лет со дня рождения Михайло Ломоносова. «Ему выпала честь стать первым великим ученым среди тех, кто родился и творил в нашей стране, довелось познать Россию во всем ее многообразии — от крестьянской избы до императорского дворца, от рыбацких хижин и кабаков до церковных сводов Славяно-греко-латинской академии и вновь созданных университетов. Никто из его современников не изучил Родину так глубоко, подробно и всесторонне, как он, уроженец архангелогородской деревни», – отмечается в историческом очерке Евгения Тростина «Верный русскому уму».
«На иконах Страшного Суда его всегда изображают с весами, как соизмеряющего добрые дела и грехи, но судья он не черствый, не бездушный, а милосердный — молит Господа о прощении согрешивших», – статья Валерия Шамбарова «Кто как Бог?» рассказывает об архангеле Михаиле, чей праздник (Михайлов день) вскоре будут отмечать христиане.
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