Сентябрь 2021

300 лет назад на карте мира появилась Российская империя – так стало именоваться Русское царство, которое Петр I не только «культурно» реформировал, но и прирастил новыми землями-акваториями. В историческом очерке «Держава на вырост» об этом, в частности, говорится: «Подписав Ништадтский мирный договор, Швеция признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, почти всей Карелии, балтийских островов Сааремаа и Даго. Сбылась давняя мечта монарха-реформатора, царя-работника: на Балтике у нас появился военный и торговый флот. За праздничными столами в октябре 1721-го вспоминались победы русских армейцев и моряков при Полтаве, Лесной, Калише, Гангуте и Гренгаме. До Петра подобных викторий Россия не знала, европейских армий приходилось опасаться. Теперь держава могла им противостоять, почти все дворяне по воле государя должны были нести воинскую службу».Материал «Апостол любви и его тайны» посвящен ап. Иоанну Богослову, память которого Русская церковь отмечает 9 октября. К его предсказаниям верующие люди обращаются сегодня все чаще, стремясь увидеть в них предзнаменования конца света. Однако в этом смысле нынешняя эпоха не уникальна. «С момента написания Откровения и до наших дней было множество попыток увязать эти пророчества с конкретными событиями и лицами: с кампаниями гонений на христиан в Древнем Риме, с иконоборчеством и другими ересями, с религиозными войнами и эпидемиями чумы, с большевистской революцией и гибелью Российской империи, с мировой экспансией Гитлера».К образу невесты Ивана Грозного Марфы Собакиной отечественные писатели, драматурги, художники композиторы, кинематографисты обращались не раз, полагая, что личная трагедия русского самодержца, несчастливо женившегося в 1571 году в третий раз, повлияла как на его судьбу, так и на ход ключевых для страны и мира событий. В статье «Царская невеста» Валерий Шамбаров утверждает: «Юная Марфа промелькнула в российской истории как фигура трагическая, но, в сущности, эпизодическая, в качестве разменной пешки в чужих играх. Если цель ее убийства была политической и злоумышленники стремились лишить династию новых наследников, то устранили девушку совершенно напрасно. Церковный собор в апреле 1572 года исследовал этот вопрос и постановил: третий брак фактически не совершился. Поэтому, наложив трехлетнюю епитимью за нарушение правил, дал царю разрешение на четвертую женитьбу».Также в номере читайте материалы о великом лингвисте, этнографе, писателе Владимире Дале, замечательном живописце Андрее Рябушкине, популярном актере Спартаке Мишулине, об истории Царскосельского лицея и др.