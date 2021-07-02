«На карте Руси этот град появился стараниями и молитвами сына Всеволода Большое Гнездо великого князя Владимирского Юрия. Его территориальный спор с Волжской Булгарией, занявшей к 1220 году часть приграничных русских земель, завершился военным походом. Юрий Всеволодович разорил несколько вражеских городов и вынудил неприятеля пойти на соглашение, а на отвоеванных территориях, на слиянии Оки и Волги, построил Нижний Новгород», — так начинается очерк, посвященный большому юбилею (800-летию) большого во всех смыслах русского города.«В советское время он стал одним из самых ненавидимых монархов. В нем видели палача декабристов и создателя «бюрократической империи», хладнокровного деспота «с оловянными глазами». С «легкой руки» пушкиниста Павла Щеголева ему даже приписывали убийство великого поэта», — говорится в статье об императоре Николае I, которого глубоко уважали Пушкин и Гоголь, Фет и Майков, Солоневич и Солженицын, о котором наш главный поэт в свое время написал: «Его я просто полюбил: он бодро, честно правит нами; Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами».«Отдаю предпочтение гибели в жарком бою», — эти вынесенные в заголовок материала слова когда-то произнес самый молодой советский генерал времен Второй мировой Иван Черняховский. Прекрасный военачальник, блистательный стратег, бесстрашный воин, он выиграл несколько ключевых сражений Великой Отечественной и пал смертью храбрых менее чем за три месяца до Победы.Также в номере читайте материалы об удивительном дипломатическом успехе великого полководца Кутузова, отечественной живописи на тему «семьи, любви и верности», истории Донского монастыря в Москве, уникальной, срочно требующей реставрации усадьбе Виноградово, поэте Василии Казанцеве и другие.