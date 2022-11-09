Алина Сапрыкина, Сергиево-Посадский музей-заповедник: «Современный музей должен отвечать не только на вопрос «что», но и «как»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В августе Алина Сапрыкина была назначена исполнительным директором Сергиево-Посадского музея-заповедника. О взаимодействии с Троице-Сергиевой лаврой, строительстве фондохранилища и роли музея как места арт-терапии — в интервью «Культуре».

— Особенность Сергиево-Посадского музея-заповедника определяется его историей и местоположением, соседством светского и религиозного. Как планируете выстраивать отношения с Троице-Сергиевой лаврой?

— Разумеется, соседство Лавры оказывает огромное влияние на нашу работу. Судьбы музея и Лавры тесно переплетены. История Лавры — один из главных предметов внимания для музея. В стенах Лавры, в здании Ризницы находится сейчас важнейшая часть наших экспозиций. Основа нашего собрания — давно сложившиеся коллекции Лавры, которые ранее входили в сокровищницу монастырской ризницы и казны. Это более 20 тысяч уникальных произведений.

Это вклады и пожалования великих и удельных князей, русских царей и императоров, представителей древних боярских родов и аристократических семей. Драгоценные иконы, золотые и серебряные предметы церковной утвари, книги и рукописи в окладах из благородных металлов, шитые золотом и серебром покровы и плащаницы, портретная галерея, произведения живописи и графики. Здесь представлены эталонные памятники средневековой культуры, вошедшие в учебники по русскому искусству, экспонируются редчайшие произведения времен Ивана Грозного, Бориса Годунова, Романовых. Вклады русских царей и цариц отражают высочайший уровень декоративно-прикладного искусства разных эпох. То, что можно увидеть сейчас в Ризнице, — русская история в ее красоте и многообразии.

Музей и Лавра связаны исторически: понимание этого, а также сложившиеся тесные рабочие отношения и сотрудничество были и останутся всегда.

— Вы планируете представить концепцию развития музея. Не могли бы познакомить читателей с основными тезисами?

— Мы планируем сделать первые подходы к созданию концепции до конца этого года. В целом она будет касаться устройства музея как единого организма. Сегодня постоянные экспозиции музея располагаются в четырех зданиях в центре Сергиева Посада. Среди них лишь одна, уже упомянутая выше — в ризнице Троице-Сергиевой лавры — была спроектирована и реализована в последние годы и в соответствии с современными музейными стандартами. Открытие этой экспозиции, к сожалению, пришлось на период пандемии, поэтому прозвучало не столь громко и ярко. Но сегодня именно за этим в первую очередь стоит отправиться в Сергиево-Посадский музей, если вы никогда в нем еще не были.

Остальные экспозиции — в Художественном корпусе, Краеведческом корпусе и Конном дворе — разрозненны и во многом устарели. Их возможностей недостаточно, чтобы сделать музей по-настоящему интересным для туристов и паломников. Они должны быть объединены вокруг единой идеи, связанной с ценностями и историческим наследием города, а также обновлены содержательно, художественно и технически. Кроме того, в зданиях музея находятся фондовые помещения, которые сегодня переполнены и недостаточно приспособлены. Это не позволяет эффективно использовать здания. Вместо больших светлых выставочных залов и уютных пространств для посетителей у нас множество тесных комнат со стеллажами и шкафами для хранения. Нет лектория, полноценного детского центра, библиотеки и медиатеки, не хватает обустроенных реставрационных мастерских, у музея нет даже кафе и сувенирного магазина. В разных корпусах на кассах продаются отдельные сувениры, но музей с такой коллекцией мог бы иметь выдающийся магазин, в котором можно собрать реплики старинных вещей вперемешку с произведениями молодых художников и дизайнеров на русскую тему, сейчас в этом плане многое придумывается и производится.

Нужно создать пространства под выставки и экспозиции совершенно другого уровня. Требуется грамотное функциональное зонирование, соответствующий духу места фирменный стиль, четкая навигация, новые форматы работы с посетителями.

Коллекция музея масштабна и разнообразна, сам Сергиев Посад — место, прежде всего славное своей историей, неразрывно связанное с Лаврой. Но кроме того, это современный город, он красив, он живой, здесь все пронизано верой, надеждой и милосердием, чувством вечности, он окутан особой атмосферой, артистической, немного мистической. Все это достойно того, чтобы музей, здесь находящийся, переоткрыл себя как более значимое место, узнаваемое и притягательное.

— Сергиев Посад — один из самых популярных городов Подмосковья. Насколько я понимаю, вы хотели бы усилить туристический потенциал музея. Каким образом? И кто является целевой аудиторией музея?

— Основных целевых аудиторий три: местные жители, туристы и паломники. Если говорить о паломниках, то посещение Лавры будет неполным без рассказа об истории монастыря, о наследии его основателя, о том, как заложенные здесь традиции повлияли на всю Россию. Эту задачу должен выполнять музей. Пока такой экспозиции в городе нет.

С туристами еще сложнее. Для большинства туристов посещение Сергиева Посада ограничивается только Троице-Сергиевой лаврой. Большинство достопримечательностей самого города остаются вне туристических маршрутов, даже гости из таких ближайших мест, как Абрамцево, не доезжают до Сергиева Посада. Туристы, заглядывая в Лавру, чаще всего минуют город вместо того, чтобы остановиться в нем на несколько дней и познакомиться поближе с очаровательной старинной городской архитектурой, небольшими музеями и галереями, театральными событиями, ремесленной ярмаркой, кафе с вкуснейшей местной кухней и многим другим. Возможно, потому что все это существует немного разрозненно и не складывается пока во внятную картину.

А жители, особенно местная творческая молодежь, с представителями которой мы, конечно же, сразу повстречались, мечтают о возникновении живого и актуального музея, развивающего современную культуру, не ограниченного выставочным планом с показами работ местного отделения Союза художников, археологических находок края или советских промыслов и ремесел. В городе живут и работают прекрасные фотографы и художники, урбанисты, музыканты, режиссеры, писатели и поэты, которые хотели бы выставляться, ставить спектакли и организовывать интересные события. Те, кому повезло родиться и жить в этом городе, с удовольствием бы оставались в нем, не уезжали бы в поисках интересной жизни и саморазвития в Москву или Санкт-Петербург.

Задача музея — соединить эти три аудитории, каждой их них дать что-то свое. При этом оставшись в рамках одной идеи, связанной с историческим значением Сергиева Посада. Задача сложная, но очень интересная. По сути, именно музей может попробовать соединить Лавру, культуру и город.

— Современный музей выполняет множество функций: не только сохранения и популяризации культурного наследия, но еще и социализации зрителя. Какие функции, на ваш взгляд, должны быть у Сергиево-Посадского музея-заповедника?

— Музей мог бы стать более открытым и дружелюбным. Открытость — в деталях: как посетителей встречают на входе, как разговаривают на кассе, как выглядят смотрители в зале, с каким выражением лица и каким тоном проводится экскурсия. То есть современный музей должен отвечать не только на вопрос «что», но и «как». Мало выстроить стиль коммуникации — нужно на самом деле стать ближе к своим гостям.

Меняются форматы. Сегодня музеи становятся более интерактивными, традиционные экспозиции дополняются мультимедийными инструментами, появляются новые формы взаимодействия с аудиторией, развиваются межинституциональные коллаборации. Основные функции у музеев как будто бы не меняются: сохранение наследия, исследование и презентация коллекций, образовательная функция. Но из нового в наши непростые времена я бы отметила возрастающую роль музея как места арт-терапии, причем речь не об отдельных аудиториях, связанных лишь с инклюзией. Музеи стремятся оставаться пространствами неоспоримых объединяющих ценностей, на которые так важно всем и всегда опереться, сохранив их, передав их следующим поколениям, обеспечив преемственность и, таким образом, непрерывность культуры. Литература, философия, кино, театр делают это своими средствами, музей — своими.

— В чем особенность коллекции музея и как это влияет на его позиционирование?

— Сергиево-Посадскому музею принадлежит одно из крупнейших собраний русского искусства. Основой этой коллекции, как вы уже знаете, стали художественные сокровища Троице-Сергиевой лавры. Позже фонды музея пополнились собранием местного краеведческого музея, а также московского музея народных художественных ремесел.

Сегодня в коллекции музея 200 тысяч экспонатов. Это иконы, средневековые рукописи и старопечатные книги, памятники лицевого и орнаментального шитья, золотого и серебряного дела, произведения живописи, графики, народного и современного декоративно-прикладного искусства. Ежегодно в коллекцию музея поступают новые произведения: живопись, графика, скульптура, фотография. Живописная коллекция представляет небольшой, но достаточно полный комплекс произведений, необходимых для понимания сложных путей развития отечественного искусства. Работы Айвазовского, Саврасова, Никитина, Антропова, Матвеева усиливают ценность коллекции. Экспозиции и выставки музея дают возможность познакомиться с памятниками отечественной культуры XIV—XXI веков. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал Сергиево-Посадский музей-заповедник «Эрмитажем русской культуры» — мне кажется, это красивое и точное определение коллекции музея.

— Расскажите о сюжете, который разворачивается вокруг недостроенного музейного фондохранилища, фундамент которого заложили в центре Сергиева Посада еще в 2001-м. Действительно ли его хотят снести, и собираются ли построить фондохранилище в другом месте?

— Музей нуждается в дополнительных площадях. Только небольшая часть из музейного собрания представлена сейчас в экспозициях и на выставках, многие ценнейшие предметы хранятся в запасниках и ждут обустройства открытого музейного хранения. История фондохранилища началась еще 20 лет назад. Тогда музею была передана земля под строительство нового музейного здания: был разработан проект, начались работы, заложен фундамент. Но из-за отсутствия финансирования работы остановились. В 2013 году, накануне празднования 700-летия Сергия Радонежского, фондохранилище пытались реанимировать, но тоже не сложилось. Сейчас этот вопрос стоит на повестке. Фундамент находится в состоянии, не пригодном для дальнейшего продолжения работ, да и сам архитектурный проект сильно устарел. Новая концепция развития музея, разумеется, будет включать предложения по этому объекту. Одно могу сказать — то, что было не достроено, надо сносить. И разрабатывать новый проект. И министерство культуры Московской области, и администрация района, и музей — мы едины в том, что на этом месте должно возникнуть новое музейное здание, которое не просто вписалось бы в исторический ландшафт, а стало бы новым словом в музейной архитектуре.

— Есть ли у музея масштабные реставрационные проекты?

— В реставрации в самую первую очередь нуждается Краеведческий корпус. Это легендарный детский сад, один из первых созданных в стране в советское время, работавший при местной трикотажной фабрике. Советское время для Сергиева Посада — это непростая часть истории, но это ее неотъемлемая часть, о которой можно и нужно рассказывать.

К историческому зданию корпуса, к сожалению, скрытому сейчас не от хорошей жизни под сайдингом, прилегает сквер с вековыми деревьями. Несколько поколений жителей были приняты там в пионеры, здесь проходили и выпускные, и городские праздники. Все это можно привести в порядок и превратить в место встреч, общения и изучения города, с мастерскими для взрослых и детей, с показами фильмов, лекциями и образовательными мероприятиями.

Фабрика, кстати, находится в самом центре города, пять минут пешком от Лавры, недалеко и от нашего Художественного, и от Краеведческого корпуса. Сейчас, прямо на наших глазах, бывшая фабрика превращается в креативный кластер, заселенный художниками и мастерами, с магазинами и кафе. А недавно здесь открылся еще и отель, каждый номер которого выполнен по проекту одного из местных дизайнеров. У города были идеи сделать в будущем эту часть центра пешеходной — это было бы очень хорошо. Наверное, когда здесь сложится настоящий музейный квартал с постоянной событийной программой, музей стал бы понятным ее якорем.

Музей сейчас должен участвовать в новом городском проектировании в Сергиевом Посаде, нацеленном на улучшение городской среды, благоустройство, разработку дизайн-кода города, — этот процесс уже давно идет, в нем принимают участие профессионалы из разных областей, а музей почему-то стоял все это время несколько в стороне. Но самое главное, конечно, что музей должен концептуально перепроектировать сам себя во всем этом городском и даже более широком пространстве.

— Какие выставки сейчас готовите? Собираетесь сотрудничать с региональными музеями?

— У нас в планах сотрудничество с крупными российскими федеральными и региональными музеями, частными музеями и фондами, несколькими вузами, с Московской духовной академией, с местными Музеем игрушки, Музеем Флоренского, библиотекой Розанова. В следующем году одним из главных событий для нас должна стать выставка Михаила Нестерова. Также разрабатываем летний фестиваль, состоящий из творческих лабораторий, ярмарки промыслов, нескольких художественных проектов, резиденции фотографов, концертов. Фестиваль объединит несколько культурных точек Сергиева Посада и соседних мест — Абрамцево, Хотьково, Богородское, этнопарк Кочевник. Собираемся подавать проект на грант.

— Чем для вас работа в Сергиево-Посадском музее-заповеднике отличается от работы в Музее Москвы, который вы ранее возглавляли?

Музей Москвы — самое большое музейное объединение в ведении департамента культуры Москвы: Провиантские склады на Парке культуры и еще семь площадок-филиалов было по городу, коллекция в миллион единиц хранения. Но в 2013 году, когда я пришла в музей, он находился не в лучшем состоянии, многое в нем морально устарело, надо было превратить его в современный музей. Я более шести лет проработала в должности генерального директора, за это время вокруг собралась профессиональная команда, а музей стал настоящей целью и смыслом всей моей жизни. И мне кажется, нам удалось его изменить, превратить Музей Москвы в один из самых успешных и популярных в столице, каким все теперь его знают — особенно молодежь, которая ранее туда попросту не ходила.

Отличие Сергиево-Посадского музея-заповедника и в уровне коллекции, и в том, что музеем здесь по большому счету является не просто несколько музейных площадок, а весь город. Уникальный город — это и есть музей под открытым небом. И потому, что здесь находится Троице-Сергиева лавра, духовный центр России, связанный с Сергием Радонежским, и потому, что вся тысячелетняя история страны так или иначе восходит к наследию, связанному с этим местом. Единственный город Подмосковья, входящий в Золотое кольцо России. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фотографии: Николай Галкин / ТАСС и Сергей Фадеичев/ТАСС (на анонсе)

