27.02.2020

Алексей КОЛЕНСКИЙ

К Международному женскому дню на экраны выходит фильм «Очень женские истории», авторы которого рефлексируют на тему «что хочет современная женщина». «Культура» обсудила повестку с одной из звезд картины.





культура: Как вы оказались в этом проекте?





Черных: Меня пригласила на пробы молодой перспективный режиссер Аня Саруханова и я составила дуэт с моей подругой Полиной Виторган. Мы с Полиной очень разные актрисы — по пластике, восприимчивости, часто друг на друга медитируем. Она такая плавная, женственная, спокойная, а я — буря, ураган, вспышка. Огонь! Мне бы поучиться ее «воде»...



Черных: Вы не говорите, вы поете! Я люблю переписывать текст ролей в тетрадки.



культура: С ремарками?



Черных: Без, очень интуитивно.



культура: Вас этому ГИТИС научил?



Черных: Нет, сама жизнь. Это дает понимание контраста, амплитуды и вектора роли. А также сильно помогает пониманию своих плюсов и минусов, учит присматриваться к людям и красть у них краски, ведь каждый актер — прежде всего наблюдатель и вор.



культура: У вас есть профессиональная мечта?



Черных: Никогда не было. Я всегда молюсь о том, чтобы роли стали моими учителями, призываю на помощь высшие силы, не желаю разделять жизнь и работу.



культура: Что для вас самое важное в той роли, над которой вы сейчас работаете?



Черных: Отстраненность. Она мне дается довольно тяжело, но обстоятельства обязывают — я репетирую Анджелу в антрепризе Владимира Базынкова «Король-олень» по пьесе Карло Гоцци. Пытаемся добиться жанровости и уйти в мистерию.



культура: Какие книги считаете настольными?



Черных: «Путь актера» Михаила Чехова, из романов — «Преступление и наказание».



культура: Кого бы сыграли у Достоевского?



Черных: Родиона Романовича.



культура: Чего хотелось бы добиться от себя?



Черных: Изведать свои пределы. Меня пугают люди, заявляющие: «Я себя понял», но они бывают весьма убедительны. Я себя не понимаю, ощущаю лишь, как что-то приходит и уходит — хотелось бы знать куда. И что остается. Это полезно для самопознания.



«Очень женские истории»

Россия, 2020

Режиссеры: Наталья Меркулова, Анна Саруханова, Оксана Михеева, Лика Ятковская, Антон Бильжо

В ролях: Анна Михалкова, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова, Полина Виторган, Анфиса Черных, Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Анна Слю, Диана Дэлль, Петар Зекавица, Сергей Фролов, Федор Дунаевский

18+

В прокате с 5 марта Вы не говорите, вы поете! Я люблю переписывать текст ролей в тетрадки.С ремарками?Без, очень интуитивно.Вас этому ГИТИС научил?Нет, сама жизнь. Это дает понимание контраста, амплитуды и вектора роли. А также сильно помогает пониманию своих плюсов и минусов, учит присматриваться к людям и красть у них краски, ведь каждый актер — прежде всего наблюдатель и вор.У вас есть профессиональная мечта?Никогда не было. Я всегда молюсь о том, чтобы роли стали моими учителями, призываю на помощь высшие силы, не желаю разделять жизнь и работу.Что для вас самое важное в той роли, над которой вы сейчас работаете?Отстраненность. Она мне дается довольно тяжело, но обстоятельства обязывают — я репетирую Анджелу в антрепризе Владимира Базынкова «Король-олень» по пьесе Карло Гоцци. Пытаемся добиться жанровости и уйти в мистерию.Какие книги считаете настольными?«Путь актера» Михаила Чехова, из романов — «Преступление и наказание».Кого бы сыграли у Достоевского?Родиона Романовича.Чего хотелось бы добиться от себя?Изведать свои пределы. Меня пугают люди, заявляющие: «Я себя понял», но они бывают весьма убедительны. Я себя не понимаю, ощущаю лишь, как что-то приходит и уходит — хотелось бы знать куда. И что остается. Это полезно для самопознания.Россия, 2020Наталья Меркулова, Анна Саруханова, Оксана Михеева, Лика Ятковская, Антон БильжоАнна Михалкова, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова, Полина Виторган, Анфиса Черных, Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Анна Слю, Диана Дэлль, Петар Зекавица, Сергей Фролов, Федор Дунаевский

Вам досталась роль разлучницы. Испытывали ли вы чувство вины перед подругой, которую как раз играла Полина?Вовсе нет, моя героиня уже прошла путь колебаний и смотрит на подругу с умилением — как на ребенка, которому не дали конфету. Моя героиня прямо говорит: «Он ушел не ко мне, он ушел от тебя...» Намекает: займись собой, полюби себя и эту жизнь, расправь крылья!Пять новелл можно назвать историями о том, чего хотят женщины в мире обесцененных ими мужчин. В ваших словах также звучит пренебрежение: «Да кто он такой, чтобы мы из-за него страдали!»Здесь нет пренебрежения к человеку, скорее — к ситуации. Суть не в том, что мужики — козлы, а в том, что наша жизнь — не сказка.А в чем соль вашей личной «очень женской истории»?Мне не нравится, когда людей делят по гендерным признакам. Я впервые живу на Земле, познаю белый свет на ощупь, но понимаю: человеческие качества сугубо индивидуальны. Да, мужчины и женщины очень разные — это надо просто принять, но в экстремальные моменты, на адреналине, гендер во мне не срабатывает. Любая женщина может оказаться сильнее любого мужика, а мужчина может дарить потрясающую нежность и чувственность. Важно, есть ли в тебе ядро, способен ли ты оставаться собой.Существует ли талант к эмпатии?Конечно.Часто ли он сопутствует нарциссической актерской профессии?По моему опыту — да, мне очень везло с партнерами. Но бывают тяжелые случаи — колючие, обросшие коростой, поднимающие тон до бетонных плит; докопаться до чего-то настоящего с такими бывает трудно. Но замыкаться — не мое, я пытаюсь эту стену пробивать. В девяти из десяти случаев удается.С кем из коллег вы сыгрались на максимально плодотворном сопротивлении?С режиссером Юлией Красновой на съемках сериала «Большие надежды». Думала: вот-вот она меня задушит. Каждый день шла на съемку, как на войну. До сих пор не поняла: это был тупик, конфликт или режиссерский метод, вытянувший из меня и группы все силы? Снимали в диких условиях, выдавали по 11 минут полезных метров в день, это очень много, но материал в итоге оказался неплохой, зрители мою работу похвалили.Авторитарный подход нередко процветает и в театрах. Как складывается ваша сценическая судьба?Пока очень позитивно. Никогда не мечтала о подмостках в силу отмеченных вами обстоятельств, страшилась дедовщины, клаки и стекол в обуви. После ГИТИСа не выходила на сцену, но недавно ввелась в спектакль Театра Ермоловой «Господин слуга» Юрия Квятковского, и это был праздник.Кто пригласил на свидание с Мельпоменой?Олег Евгеньевич Меньшиков.Он любит, когда актеры играют с режиссерских показов?Он любит все настоящее — свежие идеи, ситуативные импровизации. Всех выслушивает, с ходу ничего не отметает, на его репетициях я постоянно учусь.Вашим «крестным отцом» в кино стал режиссер Александр Велединский. Вы назвали его метод работы с актером «метафорическим». Что он открыл в вашей старшекласснице Маше из картины «Географ глобус пропил»?Александр Алексеевич не учил, как играть, а предложил посозерцать и пропустить природу сквозь себя. Вспоминаю эпизод: Урал, тайга, апрель. Мы с Константином Юрьевичем Хабенским стоим на утесе и смотрим, как через пороги сплавляются наши ребята: что с ними будет, пройдут или погибнут? Велединский взял меня за руку, отвел в лес и сказал: посмотри! Я увидела огромные деревья с мощными, сплетающимися, впивающимися в камни корнями, покрытыми тающим снегом. В них была такая мощь, такая неистовая жажда жизни. Я ощутила, как наш фильм прорастает из этих корней. Жизнь и смерть всегда рядом, вопрос — где взять силы, чтобы вцепиться в камни и уйти в рост, прямо в небо.Иными словами, боль вашей героини стала спасительным якорем для борющихся за жизнь одноклассников?Да, в этот момент, забыв обо всем на свете, я была с ними.У вас сильное эго.(смеется): Думаете? Я его давно изучаю, решаю, помогает оно мне или губит. Думаю, чаще помогает. Если ты им владеешь и правильно применяешь — за эго не стыдно. Страшно перегнуть, упереться в свой потолок, скукожиться, зажаться. Раздувающийся актер вытесняет партнера, перестает видеть дальше собственного носа и делается смешон... Один — в дамках, остальные в дерьме? Мы должны друг другу помогать и не наклеивать на себя все лавры. Но иногда, если не хватает сил, самообладания, веры в себя — эго стоит подкармливать.Понимали ли вы, соглашаясь на роль в блокадной трагикомедии Алексея Красовского «Праздник», прокат которой потом запретили, что впишетесь в скандал?Нет. Я могу быть права или не права, но всегда стараюсь жить ситуативно, не задумываясь о последствиях. А почему? А «патамушта-марамушта»! Это был замечательный, самый живой период моей творческой жизни. Мы шли по лезвию ножа и очень хорошо сыгрались, каждый день импровизировали с коллегами и Красовским. Алексей — хороший психолог, чутко сканирующий людей. Мы не червонцы, чтобы всем нравиться. Если удается пронести в работу что-то настоящее — бываю счастлива; я за любовь и добро, дзен и мир!Вам присуще режиссерское мышление?