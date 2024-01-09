2023: второй год Великого разделения

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 28 декабря 2023 года

Мир — как сложная социально-биологическая система — вышел из равновесия и обречен погружаться в хаос до тех пор, пока кто-то путем масштабного приложения силы не сформирует новый баланс, как это было, например, по итогам Второй мировой войны.

Перед Новым годом, по идее, полагается писать в публичных обращениях нечто обнадеживающее и расслабляющее. Мол, конечно, в мире сейчас творится адский ад, но будем искренне надеяться, что в следующем году все наконец как-нибудь устаканится и жизнь наладится. Украинские нацисты возлюбят «москалей», евреи — палестинцев, Байден — Трампа и так далее.

Ничего такого, конечно, не случится. Мир — как сложная социально-биологическая система — вышел из равновесия и обречен погружаться в хаос до тех пор, пока кто-то путем масштабного приложения силы не сформирует новый баланс, как это было, например, по итогам Второй мировой войны. Замена одних личностей на другие ничего не даст, только немного замедлит или ускорит эти совершенно объективные процессы.

Почему мир, еще несколько лет назад казавшийся нам таким единым, стабильным и устоявшимся, пошел вразнос? Экономисты и международные обозреватели, которые видят реальность под своим углом, конечно же, расскажут вам, дорогие читатели, про новые глобальные центры силы вроде Индии и Китая, нежелание других стран Африки и Азии пребывать в статусе де-факто колоний Запада, навязавшего им невыгодные условия торговли, про нефть, роль доллара-юаня и так далее. Наш взгляд несколько иной — в мире сегодня сформировались два базовых подхода к человеку, они не ограничены географией одной страны или даже континента, и столкновение за наше будущее разворачивается именно между выразителями этих двух абсолютно противоположных идеологем.

Конечно, мы можем описать эти подходы только в общих чертах. Неизбежно весьма существенное упрощение. Тем не менее попробуем. Итак, первый подход видит движение человечества вперед как чисто технологический прогресс. Технологии, их появление и постоянное совершенствование — именно то ядро, вокруг которого все строится и развивается. Термин «технологии» мы здесь употребляем в весьма широком значении, это не просто знание о том, как произвести ту или иную материальную вещь, это, собственно, весь совокупный процесс переустройства материального мира под некие человеческие потребности (кто и как их определяет — уже отдельный вопрос).

Понятно, что, когда технология превращается в главный приоритет и цель, — сам человек постепенно отходит на второй план. Становится лишь вспомогательным элементом технологической цепочки — причем, по мере ее развития, все менее нужным (современные страхи перед тем, что искусственный интеллект способен вообще «обнулить» человечество, — экстраполяция этого тренда растущей ненужности). В итоге такому обществу уже совершенно не важно, что человек думает, чем занимается, во что верит и так далее. Человек в подобном мире может стать кем угодно — ведь четких границ не существует. Само понятие «человеческого» при таком подходе размывается и практически теряет смысл. Как тут не обратиться к известной мысли Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». Не в том, конечно, смысле, что «Бог наказал бы», если бы он существовал. А в том, что если Бога нет, то не на кого и равняться и, следовательно, возможно быть кем угодно.

Противостоящий этому подход к смыслу развития человечества, напротив, считает важным именно то, как изменяется/развивается сам человек. Естественно, чтобы фиксировать некие изменения, необходима определяющая их система — тот самый пресловутый «набор ценностей». В качестве же образца для сопоставления используется некий идеальный образ. Другими словами, постулируется, что «Бог есть» и, таким образом, нельзя быть «кем угодно». Нет, надо стараться быть «по образу и подобию» — именно это и делает человека человеком.

Да, никаких прямых, «научных» доказательств тому, что нужно следовать именно по второму пути, нет. Как и рациональных ответов на вопрос, почему важно оставаться человеком в «классическом» понимании. Тем не менее сотни миллионов людей не хотят, чтобы мир выглядел так, каким представляет его сегодняшний Запад, фактически убивающий в человеке то, что делает нас людьми.

Два пути, по которым одновременно идет сейчас человечество, расходятся все сильнее. Возможно, это прозвучит слишком громко — но люди в наше время постепенно словно разделяются на два разных вида, которым все сложнее находить общий язык, совсем как когда-то кроманьонцам и неандертальцам. Столкновение неизбежно, так как спор идет даже не о том, каким будет человек, а вообще останется ли он человеком.