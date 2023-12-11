Как нацпроект «Культура» меняет жизнь в регионах

Мы участвуем практически во всех направлениях нацпроекта «Культура»: это и поставки музыкальных инструментов для детских школ искусств, и приобретение специализированного оборудования для музеев, библиотек, домов культуры. В этом году появилось еще одно прекрасное направление — оснащение театров.

Тольяттинский театр «Колесо» и наши Самарский драматический академический театр имени Горького, театры «Камерная сцена», «Самарская площадь» получили специальное световое и звуковое оборудование, и это дает им возможность по-другому представлять сценографию. Только что у нас состоялась премьера в драмтеатре, и наши постоянные зрители отмечают появление новых цветовых технологий как новый этап в жизни нашего театра драмы.

Мы видим свою задачу в том, чтобы не только обновить инфраструктуру, но и перестроить формат работы. Приятно, когда коллеги делятся: «Открыли модельную библиотеку, у нас стало уютно и современно, и теперь глава проводит у нас оперативные совещания». Общественные организации тоже приходят в эти новые пространства со своими идеями, превратить их в реальные проекты помогает президентский Фонд культурных инициатив. Наш регион — один из лидеров по количеству поддержанных проектов, мы входим в топ-5 по объему средств, которые привлекаем в регион за счет фонда. В прошлом году открыли проектные офисы в Самаре и еще в пяти городах и районах губернии, где помогаем оформлять заявки, учим писать проекты, оформлять заявочную документацию.

Мы стали больше общаться с творческими деятелями, и это приводит к появлению проектов, которые позиционируют Самарский регион на каком-то новом уровне. Есть и пример. Мы считаем свой регион родиной баяна. У нас очень сильная баянная исполнительская школа, у нас прекрасные творческие коллективы. Теперь у нас появился Всероссийский фестиваль под названием «Душа баяна», объединяющий все жанры и направления исполнительского искусства.

Могу привести несколько цифр. За время реализации нацпроекта 57 объектов в Самарской области приобрели новую инфраструктуру, 41 из них — это культурно-досуговые учреждения, клубы, в основном в сельской местности. Конечно, мы привлекаем федеральные ресурсы, но и регион вкладывается в развитие. Наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров всегда поддерживает сферу культуры. Например, дома культуры в рамках федерального проекта ремонтируются только в сельской местности, ДК в городах мы ремонтируем за счет региона. Из 32 модельных библиотек на территории Самарской области 24 модернизированы с привлечением федерального бюджета, но 8 мы развиваем за собственный счет.

Как я уже сказала, в этом году по линии нацпроекта мы начали поддерживать театры и в следующем году ожидаем театральный бум. В рамках национального проекта завершается строительство третьей очереди Самарского театра юного зрителя. Здание бывшего кинотеатра «Россия» реконструируем под молодежный театр «Мастерская», модернизируем небольшой театр «Время тайн» на территории Новокуйбышевска.

Для известного в России режиссера Дениса Бокурадзе, для его театра «Грань» в Новокуйбышевске строится пятиэтажное здание. Вот такое количество объектов для театральной деятельности будет у нас в работе в следующем году.

У нас также прекрасная самодеятельность, невероятное количество талантов. Ежегодно мы проводим Фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». В прошлом году он собрал 370 коллективов. Иногда просто диву даешься, слыша голос какого-нибудь полицейского или комбайнера с прекрасными вокальными данными. Хочется сразу его забрать в профессиональное учреждение.

Летний фестивальный марафон у нас начинается в апреле и заканчивается глубокой осенью. Из самых известных фестивалей — Грушинский, который мы сейчас переводим в новый формат. Понятно, что бардовская песня — это все-таки туристическая свобода, но тем не менее даже свободным туристам сегодня нужны уже более комфортабельные бытовые условия, и мы сейчас над этим работаем.

Еще один фестиваль, о котором я не могу не сказать, это «ВолгаФест», фестиваль набережных. Волга, песок, закаты становятся частью театральных представлений. Все происходит на уличном пространстве: лекции, мастер-классы, концерты, музыкальные импровизации, световые инсталляции.

Нам хотелось бы активнее развивать культурный туризм, брендировать и те территории, которые находятся за пределами Самары. Многие слышали, наверное, про наше замечательное село Ширяево — самое живописное место национального парка «Самарская Лука». Илья Репин, вдохновленный волжскими просторами, именно здесь делал наброски к своей знаменитой картине «Бурлаки на Волге». В селе открыт дом-музей Репина. Жил в этом селе и поэт Ширяевец, друг Сергея Есенина, — в доме, где он родился, сейчас тоже работает музей.

Ширяево постепенно превращается в туристическую Мекку. Гостей притягивает потрясающая природа национального парка, возможность посетить интересные музеи, поучаствовать в программах и мастер-классах. Нам хотелось бы эту территорию развивать.