Возвращение в реальность

Скоро уже два месяца, как началось «украинское контрнаступление», которым нас пугали с прошлой осени. Западная пресса пытается извернуться так и сяк, дабы создать столь нужную картинку «успеха».

Поначалу CNN и Guardian сообщали изо дня в день о том, что бравыми украинцами, сидящими в немецких танках и американских бронемашинах, «взято несколько деревень». Но время шло, деревень больше не становилось, потребовались другие слова. В июле появилось новое многозначительное выражение — «существенно продвинулись» или же вот еще одно — «заняли новые позиции». Ни к чему особо не обязывающие, но демонстрирующие некий абстрактный прогресс. В самом деле, что говорят западному обывателю названия деревень в Запорожской области? Эти Rabotino и Staromayorskoye? Зачем перегружать лишней информацией тех, кто не всегда и Украину-то сможет найти на карте мира?



Я, конечно же, и близко не пророк, мне сложно предвидеть, как будут развиваться события дальше. Тем не менее уже очевидно, что никакого стремительного «броска» и «марша» к Азовскому морю не получилось. Получилось же на данный момент примерно 30 тысяч убитых украинских солдат (и иностранных наемников), в три раза больше раненых, куча сожженной западной техники, ржавеющей теперь в запорожских степях. Ну, и чувство сильного разочарования у тех, кто давал деньги на все это действо. Инвесторов плана по унижению и в перспективе уничтожению России — назовем их так. Спору нет — радоваться рано, но, как говорится, первый тайм остался за нами. Очень важный, очень психологически нужный нашему народу итог после трагического осеннего отступления русской армии из Харьковской области и Херсона.



Что же поменялось за этот неполный год, в чем причина? Появилось ли у нас некое новое мощное оружие? Или, может, гений-полководец, что предвидит все ходы врага? Да, после проведения частичной мобилизации существенно выросла численность людей на фронтах. Тем не менее она все равно сильно уступает тому миллиону человек, который согнал на войну киевский режим. В чем же дело?



А дело прежде всего в том, что в военном смысле по сравнению с началом СВО мы «опустились на землю». Вернулись в реальность. Признали некие очевидности. Например, что украинская армия, накаченная нацистской идеологией и западными деньгами/вооружением/разведданными, вполне себе боеспособная и эффективная армия, которая не разбежится при одном только виде наших бронированных колонн и которую придется не запугивать, а именно побеждать — методично, день за днем уничтожая, перемалывая ее технику, людской ресурс и волю. Потому готовились к украинскому наступлению серьезно, «по науке». И возвращение к более-менее реалистичной картинке на поле боя дало тот результат, что имеем на сегодняшний день. Мы осознали, что надо воевать — серьезно и методично, столько, сколько потребуется.



Разрыв пресловутой зерновой сделки, по которой Россия гарантировала экспорт зерновых из украинских портов, — еще один симптом того, что мы мало-помалу из мира сладких наваждений перемещаемся в честную реальность. И дело даже не в конкретной сделке, где Запад за целый год не выполнил ни единого из обещанных нам пунктов, — дело в полученном опытным путем знании: с Западом в его нынешнем воплощении нельзя ни о чем договориться, даже по мелочам, по крайней мере пока ты не припер этот самый Запад к стенке (или даже не поставил его к ней). То есть вести какие-то переговоры с Западом, в том числе ситуативного характера, если ты ведешь их не с позиции силы, — бессмысленно и опасно. Как уже не раз писал, чтобы договориться с Западом — надо его побеждать.



Третий значимый момент, о котором упомяну, кому-то покажется спорным, неоднозначным — но как умеем, так и делаем. Думаю, после июньского военного мятежа у власти появилось наконец понимание, что в стране, вовлеченной в масштабные боевые действия, не может быть «широкого спектра мнений», особенно на уровне топовых исполнителей в той или иной сфере. Всякие публичные споры и разногласия необходимо пресекать сразу и на корню, какими бы благородными ни были мотивы и как бы ни приятно зачастую русскому человеку просто от того, что «ругают начальство». Хаос и смута в России на руку только врагам. Забавно наблюдать, как те же западные СМИ не оставляют неуклюжих попыток подтолкнуть «Вагнер» к новой попытке мятежа, запугивая Евгения Пригожина прогнозами разнообразных «экспертов» о том, что в противном случае его рано или поздно непременно «уберут», «отравят», «отстранят».



Через наше «не могу» и «не хочу» жизнь возвращает Россию «на землю», к ее исконному, истинному состоянию. И хотя выражение «опуститься на землю» обычно используется для того, чтобы показать несоответствие чьих-то амбиций реальному положению дел, здесь приходится говорить об обратном. Возвращаясь в реальность, Россия возвращается и к той важной, глобальной роли, которую она исполняла на протяжении столетий. Мы — вовсе не часть Европы, Запада и так далее. Как раз напротив — мы противовес Западного мира, сдерживающий и балансирующий всю мировую систему. Ключевая деталь механизма, который без этой балансировки пойдет вразнос и очень быстро разрушится. Не случайны в этом смысле даже наши размеры на карте — играть роль глобального противовеса способна только географически очень обширная страна с гигантскими запасами природных ресурсов.



Если хотите, Россия в философском смысле — это постоянное олицетворение возможности выбора, которая является залогом дальнейшего развития человечества. Альтернативный западной мании овладеть материальным миром, преломленный через призму высшего абсолюта, насколько нам дано его понять, взгляд на жизнь. Сегодня, когда у многих из нас происходящее в «развитом мире» зачастую вызывает уже даже не моральное отторжение, а физическое отвращение на грани рвотного рефлекса, очень наглядно становится понятно: мы — это не они. Но чтобы исполнять эту невероятно важную роль глобальной альтернативы, мало громких заявлений, многостраничных концепций и разрывания рубахи на груди. Надо реально что-то из себя представлять в виде того самого баланса. Другими словами, быть способными при необходимости обнулить то, что мы уравновешиваем. И технологически, и имея для того достаточно воли.



Да, традиционное понимание истории предполагает схему, при которой историческое развитие есть результат неких осознанных действий народов и их лидеров в рамках постоянной глобальной конкуренции. С этой точки зрения история похожа, скорее, на забег с препятствиями, где каждый бегун пытается вырваться вперед, мешая или помогая при этом другим. Но, на мой взгляд, имеет право на существование и точка зрения, когда история, воплощенная в каждый конкретный момент времени в виде тех или иных народов и государств, представляет собой сложный, развивающийся организм, где у каждого народа своя, особая задача, и от того, насколько он эффективно ее исполняет, зависят его перспективы. Иначе говоря, возможно, никогда и не существовало вариантов будущего, при которых Россия, о чем многие обмечтались в девяностые, соединится с Западом в некий единый счастливый конгломерат. Или же тогда не будет никакой России в ее исторических границах вовсе, так как мы перестанем исполнять предназначенную нам историей роль противовеса.



Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писатель





Материал опубликован в №7 газеты "Культура" за 2023 год