Оперная певица из Ярославля погибла в ДТП

В Ярославле в результате дорожно-транспортного происшествия погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель детской школы искусств им. Л. В. Собинова Елена Лумми. Губернатор Михаил Евраев выразил свои соболезнования, передает ТАСС.





Альбина Хрипкова, солистка Ярославской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, погибла в автокатастрофе вместе с Еленой Лумми, преподавателем фортепиано.





Хрипкова стажировалась в Италии и участвовала в международных театральных проектах. Она выступала с концертами в различных странах, включая Бельгию, Вьетнам, Германию, Испанию, Италию, Португалию и Сербию, и записала четыре сольных альбома. Губернатор отметил ее вклад в культуру, подчеркнул скромность и преданность артистки русской культуре.





Елена Лумми более тридцати лет преподавала в детской школе искусств им. Л. В. Собинова, где вела класс фортепиано и руководила фортепианным ансамблем. Ее ученики неоднократно занимали призовые места на престижных конкурсах.









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