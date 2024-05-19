«Москонцерт» устроит мероприятие ко Дню освобождения Мариуполя

В последнюю декаду мая культбригада «Москонцерта» отправится в Донецкую Народную Республику, чтобы отметить вторую годовщину освобождения Мариуполя, передает ТАСС.





Концерт, который пройдет под руководством генерального директора «Москонцерта» Ильи Бачурина, соберет артистов культбригады «Москонцерта» и Донецкой филармонии, а также других звезд российской эстрады.





Среди участников будут Влад Маленко, Джанго и рок-группа «Зверобой», которая была в Мариуполе 20 мая 2022 года с гуманитарной миссией и выступала для жителей и военнослужащих.





На одной из ключевых площадок города соберутся известные артисты и чтецы, многие из которых были в Мариуполе во время боевых действий или приезжали с гуманитарной помощью. В репертуаре концерта будут военные песни разных эпох, советские и популярные у военнослужащих композиции, произведения, посвященные Мариуполю, а также стихи современных поэтов и авторов времен Великой Отечественной войны.





С начала специальной военной операции культбригады «Москонцерта» провели более 700 мероприятий в Донбассе и Новороссии. Программы включали музыкально-чтецкие выступления в воинских частях и госпиталях, детские спектакли в домах культуры и детских учреждениях, а также концерты для молодежи в вузах и училищах.









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