Мишустин поздравил народного артиста РФ Игоря Иванова с юбилеем

Театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского впервые представил балет Адольфа Адана «Корсар» с ...
В конце мая «Москонцерт» проведет выездной концерт в Донецкой Народной Республике.
В ночь на 19 мая в автокатастрофе погибли певица Альбина Хрипкова и преподаватель детской школы иску...
Премьер-министр России пожелал актеру здоровья и вдохновения.
Китайский режиссер Дин Итэн начал репетиции спектакля в Государственном театре наций.
Театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского впервые представил балет Адольфа Адана «Корсар» с ...
В конце мая «Москонцерт» проведет выездной концерт в Донецкой Народной Республике.
В ночь на 19 мая в автокатастрофе погибли певица Альбина Хрипкова и преподаватель детской школы иску...
Премьер-министр России пожелал актеру здоровья и вдохновения.
Китайский режиссер Дин Итэн начал репетиции спектакля в Государственном театре наций.
Российский актер впервые посетил Донецк в ходе частной поездки.
В Ашхабаде состоялась Международная конференция, посвященная 300-летию со дня рождения Махтумкули Фр...
Церемония закрытия фестиваля прошла в высокогорном селе Верхняя Балкария.
Юбилейный концерт пройдет 19 мая.
На втором и третьем месте по численности — студенты из Южной Кореи и Японии.
Проект будет реализован в ближайшие 2-3 года.
Наиболее популярными среди гостей оказались традиционные музеи.
Юбилейный день рождения он проведет на репетиции нового балета «Буря».
В рамках фестиваля были представлены национальные подворья, блюда традиционной кухни, прошли танцева...
На мероприятие прибыли гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Вологды и Череповца.
Представлено 70 картин, погружающих посетителей в мир искусства XVII века.
В программе прозвучали песни «Вниз по морю», «Во бору сосна зеленая», «Красна девица вила кудерышки»...
Число площадок акции в 2024 году по сравнению с 2023-м увеличилось почти в два раза.
Зал будет доступен для посетителей до открытия Национальной картинной галереи.
Выставку открыли в Музее истории и геноцида населения Псковской области.
19.05.2024