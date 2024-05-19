Мишустин поздравил народного артиста РФ Игоря Иванова с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Игоря Иванова, советского и российского актера театра и кино, народного артиста России, с 70-летием, отметив его многогранное творчество и уникальный талант, сообщает ТАСС.





«Ваше многогранное творчество — яркий пример верности своему призванию, любви к профессии, к родному Малому драматическому театру. На легендарных подмостках раскрылся Ваш актерский талант, умение быть неповторимым и убедительным. Какой бы образ Вы ни создавали в театре и кино, в главных ролях или коротких эпизодах, это всегда искренне и глубоко», — говорится в сообщении.









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