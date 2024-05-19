Театр Наций проведет китайский фестиваль искусств

В Москве в Государственном театре наций китайский режиссер Дин Итэн приступил к репетициям спектакля по роману «Я не убивала своего мужа». Через год театр планирует организовать крупный китайский фестиваль искусств, передает ТАСС.





Театр Наций продолжает свою традицию работы с зарубежными режиссерами. В этом году уже состоялась премьера спектакля «Друзья» японского режиссера Мотои Миуры. Сейчас к репетициям приступил Дин Итэн, один из самых востребованных молодых режиссеров Китая. Он адаптирует для сцены остроумный и гротескный роман современного китайского писателя Лю Чженьюня «Я не убивала своего мужа».





В постановке участвуют Мария Смольникова, Елена Морозова, Александр Якин и Рустам Ахмадиев.





Евгений Миронов, художественный руководитель театра, отметил, что артистов ждет увлекательная работа с элементами пекинской оперы. Этот спектакль станет новым шагом на пути к сотрудничеству с Китаем.





16 мая в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным годам культуры России и Китая. Перекрестные годы будут способствовать укреплению многовековой дружбы между народами двух стран. Президент РФ сообщил, что мероприятия будут проходить не только в крупнейших городах, но и в различных регионах обеих стран. В рамках перекрестных годов запланировано более 230 мероприятий, которые пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России.









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