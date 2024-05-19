Андрей Курносов планирует выступить в ДНР

Известный российский актер театра и кино Андрей Курносов намерен организовать поездку в Донецкую Народную Республику со своим спектаклем. В интервью он выразил желание выступить в Донецке и обсудить эту возможность с режиссером. Курносов подчеркнул, что считает это необходимым шагом, передает ТАСС.





Курносов впервые посетил Донецк, мотивированный событиями в Белгороде 12 мая. Актер отметил, что считает произошедшее несправедливым и возмутительным.





Актер прибыл в Донецк в частном порядке и был удивлен, что проезд в город оказался свободным, без необходимости особых заявок. Он также признался, что старался не афишировать свою поездку, которая пока носит ознакомительный характер.





Курносов известен своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «Физрук», «Инспектор Гаврилов», «След», «Полярный», и многих других.









Фото: скриншот Youtube