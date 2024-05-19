Красноярский театр представил новую версию балета «Корсар»

19 мая в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского состоялась премьера балета «Корсар» на музыку Адольфа Адана, собравшая полный зал. Постановка сохранила семь ключевых сцен, созданных Мариусом Петипа, но остальные эпизоды были дополнены авторской хореографией Юлианы Малхасянц, известной по балету «Катарина, или Дочь разбойника», который получил несколько «Золотых масок», сообщает ТАСС.





Для спектакля было изготовлено вручную более 200 костюмов. В постановке используются настоящие металлические сабли, выстрелы орудий и видеопроекции, чтобы передать атмосферу эпохи и жизнь пиратов.





Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, основанный в 1978 году, активно занимается восстановлением забытых оперных и балетных постановок. С 2014 года театр вернул на сцену восемь спектаклей, многие из которых не исполнялись в России более века, включая оперу «Бесприданница» по пьесе Островского и балет «Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни.









Фото: Pixabay.com