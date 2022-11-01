ОСП против СВО

В середине октября правительство Москвы прислало мне — как подписчику своих электронных сервисов — информационное письмо. Послание от имени мэра сообщало об окончании частичной мобилизации в столице и том, что «явка по мобилизационным повесткам, разосланным по месту жительства и предприятиям, больше не требуется, пункты сбора мобилизованных закрылись».

Возможно, я ошибаюсь, но смысл данной рассылки был не столь информационным, сколько терапевтическим — не бойтесь, расслабьтесь, никто за вами уже не придет, живите, как жили. И даже мобилизация, предусмотрительно названная частичной, вовсе не индикатор того, что страна столкнулась с чем-то чрезвычайным.



СВО продолжается уже восемь месяцев, и все это время в нас пытаются поддержать ощущение, что на самом деле ничего такого необычного не происходит. Ни военные неудачи, ни регулярные обстрелы Белгородской области или подрыв Крымского моста не стали поводом объявить: все, уже не будет как раньше, наша общая цель теперь такая-то, встанем и навалимся. Потому, можно сказать, по-прежнему существуют две реальности, которые, конечно, где-то и как-то пересекаются, но все равно — там это там, а здесь это здесь. Хороший символ их сосуществования — рекламные щиты, показывающие по очереди то лица героев СВО, то рекламу новостроек и банков. Порой эти реальности столь сложно склеить друг с другом, что когнитивный диссонанс просто взрывает голову. Так было, например, в начале сентября, когда в Москве звучали праздничные салюты по случаю Дня города, а российская армия оставляла Изюм и Купянск — и тех наших людей, которые не успели эвакуироваться и позже стали жертвами украинских карателей.



Летом я уже писал в одной из своих колонок, чем опасно подобное раздвоение. Отсутствием по итогу на фоне всеобщей расслабленности должной мотивации для тех, кто, собственно, решает задачи СВО как на фронте, так и в тылу. Мотивации, которая бы соответствовала масштабным, даже глобальным целям СВО, которые мы сами же и заявили. Прошло три месяца, ситуация стала еще более серьезной — думаю, во многом как раз по обозначенной выше причине. Однако общество по-прежнему боятся растревожить, напугать, к чему-то призвать или объединить ради какой-то цели. Напротив, нас все время пытаются «успокоить».



Недавно я встречался с писателем и общественным деятелем Захаром Прилепиным и, конечно же, не преминул задать этот волнующий многих вопрос — откуда, зачем это очевидное раздвоение нашей жизни? Смысл его ответа — иллюзию business as usual* пытается поддерживать пресловутая «система», что создавалась совсем под другие задачи: «Государство пребывает в определенной шизофрении, потому что сам смысл созданных когда-то институций противоречит СВО. Это либерально-буржуазные институции западнического толка, они изначально для другого созданы: чтобы как раз никогда не было СВО. А их заставляют: давайте вы будете работать на войну, на героев, на победы».



Хотел бы немного развить эту мысль Захара. В чем мотивация «системы»? Откуда происходит желание упорно воспроизводить видимость того, что «все как раньше»? Неужели эти люди не понимают, что мы обязательно должны победить, а для того необходима мощная концентрация материальных и человеческих ресурсов?



Первый, лежащий на поверхности ответ, который многим кажется единственно верным, — если систему начать перестраивать под новые задачи, она существенно обновится на уровне конкретных людей. А чиновники, конечно, такого поворота не желают. У некоторых из них, возможно, все уже на годы вперед распланировано на каких надо подрядчиков и посчитано. Потому и отменяются со скрипом увеселительные мероприятия и прочие статьи расходов из той реальности, что существовала до СВО.



Все так. Тем не менее, как мне кажется, первопричина гораздо масштабнее. Система работает именно таким образом, потому как заточена на конкретную парадигму и связанное с ней представление о человеке. Мое определение этой парадигмы для многих прозвучит как клише, но тем не менее иначе не скажешь. Речь о так называемом «обществе счастливых потребителей» (сократим до ОСП) и взаимоотношениях власти и народа, которые оно задает.



Начнем с целеполагания этой модели. Собственно, в качестве ее идеологического «мануала» вполне можно взять известную антиутопию Хаксли «О дивный новый мир». Мир дивный, потому как в нем никто особо ни о чем не беспокоится и не печалится, для чего обитатели регулярно принимают расслабляющее вещество сому. Место каждого определено еще до рождения, и потому все стабильно и предсказуемо. Высшие касты бесконфликтно пребывают на вершине этой незыблемой пирамиды, получая по максимуму всевозможные удовольствия. Их подданные — расслабленные, безвольные, не способные задавать лишних вопросов и действовать. Притом все вроде бы чем-то заняты, но особого смысла в их деятельности, кроме обеспечения собственных незамысловатых потребностей, нет.



Не правда ли, очень похоже на то, как выглядит западное мироустройство в наши дни? То самое, что мы столь прилежно копировали? Напомню, смысл функционирования государства с высоких трибун описывался не иначе как «повышение благосостояния народонаселения» (даешь больше сомы!). Главный показатель ценности нашей жизни — это «рост ВВП». Идеальные граждане — расслабленные, сытые, занятые исключительно собой, постоянно берущие кредиты, что-то покупающие и получающие от того полное удовлетворение жизнью. Они ничем особо не интересуются за пределами своего бытового мирка. У них нет никаких общих целей, общей активности. Главное, чтоб платили налоги и не нарушали Уголовный кодекс.



Основной страх для творцов «общеcтва счастливых потребителей» — это как раз «разбудить» собственных граждан, донести до них некие проблемы, требующие коллективного решения, потому как отстраненность от общих интересов и есть главное основание, фундамент, на котором покоится ОСП. Несколько лет назад я присутствовал на закрытой встрече с чиновником, которого в 2000-х годах не без основания именовали создателем политической системы России. Он прямым текстом говорил о том, что ни в коем случае нельзя «будить энергию народа», иначе все это «плохо кончится», приводя в пример революцию 1917 года. Народ надо, напротив, пичкать разного рода успокоительными и релаксантами, дабы он вел в общем-то «овощной» образ жизни и не проявлял склонности ни к каким крайностям. Тихонько ковырялся в своей песочнице и исполнял требуемые от него ритуалы.



Господин этот, думаю, был прав только в одном. Энергию народа, если ее «включить», быстро вернуть в прежнее спокойное русло будет уже весьма затруднительно. Бесспорно, это придется учитывать во всех своих раскладах. Риск для «системы»? Да, и большой. Но сможет ли она, с другой стороны, решить поставленные перед собой задачи без этого «народного пробуждения»?



*бизнес как обычно



Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писатель