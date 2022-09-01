Второй фронт

Недавний скандал с рестораном «Магадан», куда охрана отказалась пускать офицера ВКС в военной форме под тем предлогом, что «форма распугает посетителей», наделал много шума. Охранников и владельцев ресторана (включая известного ресторатора Аркадия Новикова) заклеймил даже спикер Думы Вячеслав Володин, призвав отправить их служить на Донбасс. В итоге г-н Новиков публично принес офицеру извинения, а также сообщил, что оскорбившие летчика охранники уволены.Случай этот весьма показателен. И показывает он следующее. Во-первых, в России есть множество людей, которые не понимают, как изменилась реальность. Во-вторых, этих людей надо максимально быстро и эффективно, скажем так, ввести в курс дела.Охранники ресторана «Магадан» не понимали, что человек в военной форме — главное действующее лицо наших дней. Что они должны смотреть на него снизу вверх — при том благодарными глазами. Думаю, снизу вверх привыкли в этом заведении смотреть совсем на иную публику. Пару раз я проходил мимо этого самого «Магадана», и набор стоящих на здешней парковке авто неизменно навевал мысли о фильме «Крестный отец». Увы, охранники (менеджеры) ресторана не заметили, как одна эпоха сменила другую.Интересно, что ситуация с рестораном «Магадан» — когда те или иные персонажи считают, что в стране ничего не поменялось, — сегодня легко проецируется на сферы, весьма далекие от общественного питания. У меня вот, к примеру, вопросы по поводу того, что происходит (вернее, не происходит) с нашим книжным рынком. Для начала приведу список «топ-5 бестселлеров» первого полугодия по данным Всероссийского книжного рейтинга. Итак, трам-пам-пам, вот они, чемпионы:«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (без комментариев. — П.В.).«Лето в пионерском галстуке» (гомосексуальные истории в пионерском лагере. — П.В.).«Земля королей. Червовый том» (комикс. — П.В.).«Благословение небожителей. Том 1» (тоже комикс, китайский. — П.В.).«Земля королей. Трефовый том» (см. выше. — П.В.).Зачем я это, так сказать, вывалил на страницах газеты «Культура»? Как пример того, насколько далек книжный рынок и те, кто им заправляет, от новой реальности. В то время как совсем неподалеку умирают тысячами люди или, к примеру, в любой момент может бабахнуть с глобальными последствиями обстреливаемая украинцами Запорожская атомная станция (достанется и Европе, и нам), издатели продолжают делать то, что искусно делали все последние тридцать лет, — под видом литературы забивать головы соотечественников всяческой ахинеей, зарабатывая на том приличные деньги.Кто-то наверняка скажет — ну и хорошо, что книжный рынок далек от реалий. Время тяжелое, людям надо развлечься. Пусть листают комиксы, тем более если читают уже с трудом. Возможно, именно так рассуждали охранники «Магадана» — люди веселятся, кушают, да — а тут военная форма. Вдруг подумают о чем-то грустном, об Украине например? Вредно для пищеварения, однако! Капитаны нашего книжного рынка от тех охранников, надо сказать, ушли недалеко. Глава Союза писателей России Николай Иванов в интервью «Культуре» рассказывает о том, что организаторы книжного фестиваля «Красная площадь» (а это госчиновники и крупные издатели) в июне не позволили Союзу писателей провести мероприятие с презентацией книг о защитниках Донбасса (да, вы все верно поняли!). Сказали, не надо портить праздник политикой.Почему общество, государство просто обязаны жестко ставить на место тех, кто боится «испортить праздник»? Потому что все это может очень плохо в итоге для нас закончиться. Люди, которые сражаются сейчас на Донбассе, делают это в первую очередь, конечно же, не за деньги, которые они там получают. Они в массе своей верят, что этот кошмар (да, военные действия всегда кошмар) происходит потому, что так нужно их стране. Не некой абстрактной России, а людям, которые в ней живут. Если же наши сограждане не хотят об этом слышать, говорить, а уж тем более этим жить, какая мотивация будет у наших бойцов? Потому здесь четкая дилемма. Или страна в своей массе будет переживать происходящее с ними заодно, или победить нам будет крайне сложно. Исторические примеры — то же участие России в Первой мировой — наглядно то демонстрируют.Правда, в отличие от ресторана «Магадан», нет простых рецептов, что делать в культурной сфере, скажем с тем же самым книжным рынком, как заставить наших книгоиздателей очнуться. Недавно депутаты, входящие в так называемую Группу расследования антироссийской деятельности в культуре (ГРАД), призвали пересмотреть механизмы формирования жюри национальной литературной премии «Большая книга» по той причине, что из 105 членов жюри только один (!) поддержал действия государства на Украине, 13 высказались против. Хотя премия формально негосударственная, учреждена и финансируется крупными бизнес-структурами вроде «Альфы» и «Реновы», в ее руководство были интегрированы чиновники из ликвидированной в прошлом году «Роспечати», потому ситуация в самом деле требует какого-то прояснения.Но «Большая книга», на мой взгляд, мало что решает — это просто пресловутая «вершина айсберга», надстройка огромного конгломерата, существующего на нашем издательском рынке. Его ядро — издательство «Эксмо», которое, пользуясь литературными аналогиями, вполне можно описать по отношению к другим издательствам как Гулливера в стране лилипутов. Как писал ровно год назад проект «Горький», после многочисленных поглощений это издательство контролирует 78% (!) тиражей художественной литературы в России. «Тиражи художественной литературы любого другого российского издательства будут примерно в 100 раз меньше», — с грустью констатирует обозреватель издания Владимир Харитонов. Неудивительно, что из пятерки приведенных выше «бестселлеров» за четыре российский читатель должен поблагодарить именно «Эксмо». Пятым шедевром, про ЛГБТ и пионерский лагерь (продано якобы свыше 200 тысяч книг), осчастливило нас «издательство молодежной литературы» «Попкорнбукс», которым владеет Денис Котов, партнер «Эксмо» в крупном проекте «Читай-город — Буквоед».Другими словами, скандалы вокруг членов жюри различных премий — не более чем сотрясание воздуха. Премии эти в прошлом не раз описывали как банальный инструмент продвижения, искусственного создания «бестселлеров» и повышения продаж. А огромная книжная машина уже намертво запрограммирована на производство определенного продукта, который ее «программисты» считают важным то ли из идеологических соображений, то ли потому, что верят в его прибыльность (что за продукт — см. топ-5 выше). Контролирующий «Эксмо» бизнесмен Олег Новиков по своим масштабам мало чем уступает владельцам крупных нефтяных или металлургических компаний. Если кто-то действительно хочет исправить тупиковую для государства ситуацию на книжном рынке, потребуется много так называемой «политической воли» и последовательная стратегия с участием Федеральной антимонопольной службы и прочих органов власти. Это будет вовсе не так просто, как осадить охранников «Магадана».Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писатель