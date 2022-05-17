На что похож Рай?

Даже незаурядному сознанию трудно представить себе пребывание в Раю. Вряд ли это будет похоже на пятизведочный курорт по типу «все включено».

Человеку, однажды познавшему сладость сборки мебели одного известного бренда, уже не отделаться от желания получить в свои руки инструкцию от всего, что составляет мироздание. Ведь что, казалось бы, может быть ценнее знания того, как устроены окружающие нас вещи? От самых простых до самых сложных и возвышенных. Но если в отношении серванта или дырокола проблем обычно не возникает, то предметы духовного порядка под формат инструкции почему-то подстраиваться не хотят.Взять, к примеру, христианское учение о Рае, иными словами - Царстве Небесном. Безусловно, в «Божественной комедии» мы сможем найти сведения, что Рай состоит из 10 составляющих, начиная с Луны и заканчивая Эмпирием. Но это произведение Данте, пусть и гениальное, но всё же – художественное произведение. То есть является результатом человеческое воображения.Что же о Рае нам может сказать Библия – автором которой, с точки зрения христианства, является не только человек, но и Бог. На самом деле, все наши рассуждения о Царстве Небесном можно было бы сразу закончить одной-единственной фразой из первого послания апостола Павла к христианам Коринфа: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2,9). Апостол предупреждает своих читателей, нас в том числе, что любые наши фантазии (даже самые грандиозные) померкнут перед величием Рая.Впрочем, предупреждения апостола Павла люди обычно не слышат. Как не слышат и высказываний святых отцов. Например, святителя Василия Великого, написавшего: «Не нужно … (в Раю, –) ожидать чего-либо свойственного сему веку, но надобно знать, что в будущем веке жизнь ангельская и свободная от всяких нужд».Тем не менее человека по-прежнему очень и очень интересует, что конкретно представляет собой Царство Небесное? И главное - каково будет там обитать? В смысле – чем там можно заняться? Не секрет, что многие представляют себе Небесное Царство, основываясь на голливудских фильмах или других формах популярного искусства. Дескать, обитатели Рая ходят в длинных белых одеяниях, имеют крылья за спиной, чтобы перелетать с облака на облако, а в руках обязательно держат арфы. Думается, что всё будет обстоять иначе. Как конкретно, повторим за апостолом Павлом - не знает никто.Впрочем, Евангелие от Иоанна сохранило для нас слова Спасителя, как будто приоткрывающие завесу тайны Рая. Спаситель воодушевляет двенадцать апостолов, говоря им о Царстве Божием и их месте там. Христос произносит такие слова: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14,12-13). На основании этих слов Спасителя можно предположить, что Царство Божие представляет собой место, где каждый из его жителей имеет какое-то собственное место пребывания - обитель. И вряд ли эти обители похожи на компактные квартиры в многоэтажке. Тогда о чем идет речь?Мне кажется, что близко к ответу на этот вопрос подошел английский писатель Джон Толкин в его притче «Лист кисти Ниггля». В ней говорится о художнике Ниггле - талантливом, добром, но совершенно несобранном человеке.Всю свою жизнь Ниггль писал одну единственную картину, но постоянно отвлекался по пустякам. В итоге, так он и умер, оставив дело своей жизни неоконченным. В дальнейшем рассказ повествует о посмертной участи художника - о том, как он осознал ошибки, преодолел себя и, наконец, получил возможность поселиться в прекрасной стране, похожей на ту картину, которую Ниггль писал всю свою жизнь.Только, к удивлению художника, его прекрасное произведение было завершено и доведено до совершенства. Может быть, таким и бывает Рай? Это не какое-то инопланетное (в смысле – совершенно чуждое для нас состояние), но в то же время место – превосходящее все наши, даже самые возвышенные ожидания. «Насколько чистейший хлеб дороже и слаще помета, настолько и несравненно небесное более превосходит земное», - пишет святой Симеон Новый Богослов.Спаситель в Евангелие от Луки произносит важнейшие слова - «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17,21). Это наталкивает на мысль, которая находит подтверждение в наследии святых отцов: Царство Небесное - это гармоничное продолжение нашей земной жизни. Человек, соблюдающий заповедь любви к Богу и людям, уже здесь становится обитателем Рая. Перешагнув порог смерти, такой человек в полной мере открывает для себя реальность Царства Божия. И эта реальность, скорее всего, будет соответствовать нашей личности.Райская обитель получит отпечаток нашей уникальности - совсем, как в случае с художником Нигглем, для которого Царство Небесное приобрело очертания той прекрасной картины, что он пытался создать всю свою жизнь. И самое главное, в Раю уже никакие обстоятельства не смогут помешать человеку общаться с Богом - источником вечного счастья. Причем, это общение будет совершенно гармоничным и свободным. А самое главное - желанным. Как со стороны Бога, так и со стороны человека. Ведь Господь - настоящий джентльмен и никогда не будет навязываться. А потому, как говорил отец Софроний (Сахаров), «спасение и гибель — в свободе человека».